愛上「台中富二代」貸款905萬助投資…結果被拿去買房給別的女人

▲黃姓男子騙女友貸款去投資，結果拿錢去買豪宅登記在別的女人名下。（示意圖／達志影像）

記者劉昌松／台北報導

黃姓男蟲自稱是台中富二代，以有土地可投資獲利為由，騙女友偷拿母親不動產貸款不成，要女友自己借錢905萬元，然後拿這筆錢去下訂購買內湖3000萬元豪宅，房子卻登記在黃男另外追求中的莊姓女子名下，女友怒告黃男詐欺罪已判刑，再告莊女涉幫助洗錢，但北檢認定莊女也被騙，並不知情，19日處分不起訴。

▲黃男自稱是台中汽車零件業的富二代，所以有投資門路可以介紹。（示意圖／達志）

30多歲的黃男自稱父親在台中從事汽車零件業，家境優渥，2013年間，他慫恿女友偷用母親名下不動產去抵押借錢，投資土地賺錢，後來被銀行行員識破，黃男乾脆自己拿著女友幫忙偷來的不動產權狀，去地政事務所登記買賣過戶，最後被女友母親察覺，再次失敗。

不過女友仍深信黃男，自己另外借了905萬元給黃男，隔年，黃男又藉口自己因案遭約談，需要保人，女友不疑有他，在1張空白紙的右下角簽名蓋指印，沒想到黃男拿這張紙，另外去打字列印成「還款證明」，並拿到法院上，證明自己已經清償積欠款項，女友驚覺受騙。

▲女友相信黃男，在空白紙上簽名，沒想到被偽造成已經收回借款的還款證明書 。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

女友提告詐欺後，黃男辯稱錢真的有拿去下訂台北內湖金莊路上的3000萬元豪宅，只是後來沒錢支付尾款，所以退訂，法院審理過程中，赫然發現黃男買房是登記在莊姓女子名下，女友因此再告莊女涉嫌幫助洗錢。

不過檢警根據黃男和莊女的簡訊對話紀錄認為，當時黃男也是用富二代小開的假身分，積極向莊女示好，雖然還沒追求成功，不過說服了莊女借名讓黃男登記買房，且根據退訂後的支票兌領紀錄，錢也不是進到莊女戶頭，因此認定莊女並不知道這筆訂金來源有問題，處分不起訴。

▲檢警調查借名登記買豪宅的莊女，只是被黃男追求中的對象，並不知道購屋款來源。（示意圖／達志影像）

至於莊男涉女友母親不動產貸款部分，已依偽造文書等罪判刑1年2月定讞；騙女友簽下還款證明部分，判刑5月，上訴高院審理中。

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