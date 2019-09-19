台南五條港里成立關懷據點　郭綜合醫院力挺健康講座

▲台南五條港里成立關懷據點 郭綜合醫院力挺辦健康講座，造福里民。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市五條港里於2018年由水仙里及普濟里合併而成，里內國華街、水仙宮市場、永樂市場一帶為著名之觀光小吃景點，平日及假日遊客眾多，區內里民工作忙碌或含飴弄孫之餘，健康需求亦十分重要，台南五條港里成立關懷據點 郭綜合醫院力挺辦健康講座，造福里民。

有鑑於此，里長沈廉哲與兒子沈震東議員，結合里內志工幹部與夥伴共同推動社區照顧關懷據點。台南市郭綜合醫院為配合所在地的五條港里新成立社區關懷據點，力挺自己的好鄰居，自9月份起，每個月1場的健康講座，有運動及健康飲食的講座，由營養師及物理治療師每月一場授課。課程內容包含《減鹽一起來，聰明健康吃》、《健康飲食新選擇，教你聰明選》等等，除了增進民眾健康知能，同時給予社區媽媽在關懷據點上烹飪專業建議。

五條港文化園區可說是台南中西區歷史紋理最豐富的一處園區，清朝中葉台江逐漸淤積，但仍有五條河道可由海邊通往府城。河港周邊的區域便成了繁忙的商業中心，也就是現今台南市中心中西區的雛型，五個河港由北到南分別為新港墘港、佛頭港、南勢港、南河港、安海港。

五條港的末端幾乎都有廟宇，府城俗諺「五馬朝江一回頭」，正是形容此一現象。「五馬朝江」指的是小媽祖廟（開基媽祖廟）、廣安宮（開基王爺廟）、小關帝廟（開基武廟）、開山宮（開基保生大帝廟）、水仙宮，廟的走向與港道一致都是坐東朝西。五條港裡的北勢街（今神農街）有座藥王廟，藥王廟坐西朝東，背向大海，乃因神農採藥需往山中去，「一回頭」即是指位於五條港匯聚處的藥王廟。在此饒富文史色彩的社區中，推動健康飲食講座極有價值，系列課程中營養師皆運用自己多年的經驗，將專業知識以深入淺出且歡樂逗趣的方式闡述，讓在場的長者聽得津津有味。

首次演講由郭綜合醫院營養室陳蘊真營養師分享健康減鹽飲食主題，演講中先從鹽的功用談起，鹽所含的礦物質維持體內電解質的平衡、有食物的調味功能、能保存食物。而當人體內鈉離子增加時，會形成血管內液體增加、血壓增加、水腫、心臟、腎臟負荷增加。因此，成人1日不超過6公克鹽（2400毫克鈉）為原則，這個量包括了天然食物+食鹽，故在平時食物中，也要控制攝取高鈉食物、加鹽或煙燻食品，例如：火腿、肉乾、香腸、燻雞、鹹魚、鹹蛋、加鹽冷凍蔬菜、蜜餞、罐頭、肉醬、豆腐乳、包裝食品、速食麵、餅干、洋芋片、運動飲料、雞精。還有一些隱藏的高鈉食物，包括：麵線、油麵、甜鹹餅干、含鈉高的蔬菜（紫菜、海帶、胡蘿蔔、芹菜）、動物內臟等。

此外如調味料的使用也需留意，6公克鹽約等同於2.5湯匙的醬油、茶匙味精、6茶匙烏醋、5湯匙蕃茄醬。盡量可利用天然食材代替調味料，像是：鳳梨(鳳梨苦瓜雞)、蘋果(製作高湯)、蕃茄、用酒、蔥、薑、蒜增加風味，或是調味可運用味道強烈的蔬菜(海帶、香菜、洋蔥)、中藥材(枸杞、紅棗、當歸)、香辛料(八角、胡椒、花椒)。講座結束，更以有獎徵答的方式增加互動性，題目簡單又有深度，不僅增加趣味，更是讓大家再複習一次重點內容。

會後，里民與志工夥伴熱絡的使用運動器材、志工媽媽們則於廚房中以多年專業廚藝結合健康飲食小撇步，煮出一道道美味營養的佳餚。沈里長熱情邀約當日到場的陳蘊真營養師、馮柏凱社工師、公關室蘇悦中高專與里民們共同用餐，營養師並熱情的為前來詢問有關醫療方面知識的民眾解惑，於歡笑聲中結束健康講座。郭綜合醫院與五條港里里長沈廉哲過往多有合作，此次於此歷史悠遠的區域增添更多健康促進風采，亦在社區中蔚為佳話。