郭台銘不選又急退黨…原因曝光　范世平：不要叫他幫韓國瑜助選

▲ 韓國瑜、郭台銘。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘退出總統大選後，不少背後內幕於近日接連爆出。對此，台師大政研所教授范世平就在臉書分析，郭台銘早已準備不參選，為何又急著退黨，原因就是要國民黨「不要叫他幫韓國瑜助選」。

范世平表示，原本以為郭台銘是因為黨內大老連署在報紙刊登半版廣告，呼籲黨內團結要郭台銘不要脫黨參選總統，而觸怒郭，或是31名大老中有其中一人得罪郭台銘。

不過，范世平認為，這些大老很多早就遠離了政治，而這個廣告的發起人連戰還是郭台銘再婚時的主婚人，郭實在無需得罪這些人。

此外，范世平說，郭台銘拍了兩隻廣告，一隻是參選，一隻是不選，可見他已經做了不選的準備。

對此，范世平分析，如果郭台銘準備不脫黨參選，為何急著退黨？我認為郭是因為即便不選，也不想履行當初公開的承諾：黨內初選若輸就支持贏的人；「所以郭台銘急著退黨，就是與國民黨徹底脫離，不要叫他幫韓國瑜助選。」

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