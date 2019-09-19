民進黨立委喊老農津貼加碼　盼增加40億支出中央買單

▲民進黨團提案老農津貼調高為八千。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

立法院民進黨團19日以陳明文為首，包括陳歐珀、蘇震清、蘇治芬、莊瑞雄、蔡易餘、蔡培慧等農業縣立委聯合舉行記者會，希望爭取老農津貼自明年起調整至8000元，而新增的40億額外支出由中央負擔，避免增加地方壓力，並希望將農民納入國民年金保險體系，建立農民年金制度。

現行「老年農民福利津貼暫行條例」規範，老農津貼每4年隨CPI物價指數檢討調整，目前每人每月7256元，預訂明年1月將可調到7550元。

陳明文主張應修法將基底明確化，以主計處公布之農民家戶所得22000計算，類推適用勞保給付率1.55%及農民平均投保年資23年，基底將由現行的7000元調高至7800元，再乘以物價指數4.15%，老農津貼可望調高至8千元以上，額外支出的津貼由中央負擔。

不過，2020大選將至，最後一個會期拋出提高老農津貼修法，外界質疑是政策買票。對此，劉建國強調跟選舉無關，本來依法就是每四年檢討一次，「難到選舉前什麼事都不能做嗎？」

莊瑞雄表示，老農津貼本來每四年就會調整，這是政府無可迴避的責任，農業縣立委出來爭取更是天公地道；陳歐珀也說，宜蘭雪隧通車後，宜蘭人口不增反減，強調現在站出來爭取，不是為了給誰壓力或選票考量，呼籲行政院重視。