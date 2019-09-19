▲正妹女神曾智希甜求上車，日系神馬ALTIMA好威。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者吳杰澄）

▲NISSAN ALTIMA開箱活動登場，竟然開出一匹棕色真馬。（圖／記者吳杰澄攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

NISSAN ALTIMA開箱活動登場，沒想到車子沒到場，卻開出一匹棕色真馬，讓眾人跌破眼鏡，驚喜還不止這樣，活動最後還出現三國時代的呂布，穿梭千年時空來找這輛日系神車，讓搶先賞車的藝人們驚呼連連，藝人張立東笑說，算是相當荒唐，但覺得會讓大家記憶深刻，可以更簡單的去認識這台日系神馬到底有多棒，而正妹女神曾智希更是甜求上車。

▲ 三國時代的呂布，穿梭千年時空來找這輛日系神車，整場活動驚喜連連。

藝人吳怡霈表示，「這是我看過最特別的一個，就是沒有把車開來的新車發表會，反而就是會脫穎而出的感覺」，因為一般新車發表會大家都是把車開來，大家都是看到實車就是長那樣，所以這次大家就說『哇ALTIMA真的沒有把車開來』，大家就會很引頸期盼，真的要去現場看一下ALTIMA到底是長什麼樣子。

▲▼ 藝人張立東笑說，算是相當荒唐，但覺得會讓大家記憶深刻，藝人吳怡霈表示，是看過最特別的一個新車發表會。

雖然車子沒到現場，但主持人張立東還是敬業的認真介紹ALTIMA新車規格，以馬的眼睛比喻超帥的LED頭燈，而駿馬的肌肉線條就像是鑽石切割車身線條一樣美，引以為傲的動力系統，則像神馬般擁有一顆強心臟，這款日系神馬可說是讓每位藝人都相當心動。

▲▼ALTIMA有如神馬般擁有一顆強心臟，可說是讓每位藝人都相當心動。。

最吸引張立東的是9顆BOSS音響揚聲器，「我都覺得WOW，真的感覺就是在車裡面就是演唱會那樣」，曾智希則是會注重「安全」，她笑說「自己應該會是一個不安全的人」，ALTIMA有10顆安全氣囊，還有360度的環景影像系統，就算是馬路三寶之一，都可以輕鬆的駕馭，吳怡霈則說「像我自己是比較喜歡開車的人，我沒有辦法開慢車，所以我覺得馬力對我來講很重要，它有248匹馬力帶你上山下海，讓你在衝山路上去欣賞夜景的時候毫無阻礙」。

▲最吸引張立東的是9顆BOSS音響揚聲器，「我都覺得WOW，真的感覺就是在車裡面就是演唱會那樣」 。

充滿個性的ALTIMA，具備VC TURBO，是同級車款馬力最大，有著兼具耐力以及爆發力的駕馭感，ALTIMA即將在9/25新車上市，全台僅有限量400台，想要親自感受日系神馬的魅力，就要把握機會到裕隆日產汽車展示間走一回。

▼ALTIMA即將在9/25新車上市，全台僅有限量400台。