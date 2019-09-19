柯媽擲醒茭盼兒先登記　柯文哲：那麼愛選叫她去選新竹市立委

記者陳家祥／台北報導

鴻海董事長郭台銘在總統大選登記截止日前宣布不參選，儘管柯文哲17日表態不參選，但晚間發生「國師團」帶著柯爸柯媽到中選會意圖逼柯登記一事，凸顯郭柯不選後，民眾黨裡下從「小雞」開始，全黨的焦慮。對於柯媽也希望兒子參選，柯文哲19日受訪開玩笑說，「她那麼愛選我叫她去選新竹市立委算了」。

對於母親擲茭問城隍廟爺「柯文哲可以選總統嗎？」，連擲三次聖筊，才趕往中選會，希望兒子先登記，柯文哲說，我們當然敬神、自己也會去拜拜，「我們敬神但是不用求神問卜」，這2000年前孔子就講過，敬鬼神而遠之，這是一種最好的人生態度，所以聽聽就好，該怎麼做就怎麼做。

柯文哲說，我就跟媽媽說，沒有那個什麼先登記再說，「你先登記，第一個就要花100萬，再來連署就一定要展開，哪有什麼先登記明天說我很抱歉？」

至於是否會叫柯媽出來選？柯文哲笑說，「她那麼愛選，我叫她去選新竹市立委算了」；而是否考慮將柯媽列不分區？柯大笑說，「不要講笑話」。

而談到郭柯不參選，是否讓下面民眾黨參選人害怕沒母雞？柯文哲也同意，「對啦，是這樣，徐立信到底要不要選好像就猶豫了」，但會去鼓勵鼓勵他。

而外傳假日有5個區的立委參選人會正式公布？柯文哲不願多談，僅說「會走程序」，隨即表示，有關黨的事情還是一樣，不要在市政府發布，請黨的發言人來宣布。媒體追問，名單上是否有網路紅人「Z9神龍」？柯說，這到時候你就知道，「為什麼要這麼早知道？」



▲柯文哲回應時事聯訪。（圖／記者黃軍瑋攝）