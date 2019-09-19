勒死長榮空姐妻伴屍3小時！狠夫被判15年　家屬「會再上訴」痛斥：無法原諒

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記者沈繼昌、林昱萱／桃園報導

桃園一名詹姓男子因不滿在長榮航空擔任事務長的簡姓妻子欲離婚，1月初兩人爭吵後徒手勒斃簡妻，事後還伴屍3小時才打電話給友人「幫我處理後事」試圖輕生。對此，桃園地院一審依殺人罪判他15年徒刑。詹的行徑和判決結果讓簡女的家屬相當不滿並痛斥，「簡完全沒有悔意，無法原諒」、「絕對會再上訴」。

這起事件發生在1月6日，當時詹男下午飲酒後情緒激動，與簡姓座艙長妻子吵架，一氣之下竟活活勒斃妻子，行凶後還拿疑似酒瓶碎片往左腕割下，造成切割傷，血流不止，並傳訊給朋友說「發生事情，不想活了，下輩子再見」，友人嚇得趕到現場，發現他拿一把牛排刀自殘割腕，趕緊報案，沒想到他接著跑到頂樓想跳樓，遭警方強制壓制送醫戒護。

▲狠夫勒死妻子。（圖／記者沈繼昌翻攝、翻攝臉書）

簡女家屬認為，一個好好人的就這樣走了，至今無法原諒，簡也始終沒有悔意，他們夫妻雖有金錢糾紛，但錢再賺就有了，詹不管再怎麼懺悔也挽回不了一條生命，盼法院判處適當刑責。

對此，桃園地院一審依家暴殺人罪判詹男有期徒刑15年，不過聽判前法官曾說，15年是有期徒刑最高刑度，若有意見可上訴，家屬點頭表示同意。

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