台南安平「劍獅寶寶」聯袂出擊　行銷地方不遺餘力！

▲台南「吉祥物主題週」即將於9月22至9月26日登場，台南安平吉祥物「劍獅寶寶」行銷安平地方不餘力，深受民眾歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南「吉祥物主題週」即將於9月22至9月26日登場，市長黃偉哲特別錄製影片介紹全台南22隻吉祥物，其中最為大眾耳熟能詳、一眼便能認出的吉祥物非「劍獅寶寶」莫屬！

安平區公所推廣劍獅長久以來，奠定以「劍獅」為代表的既定印象，然而劍獅形象威武、具有神格化的特質，並不是那麼容易貼近常民生活。故安平區公所在2012年，推出了第一隻「劍獅人偶」。

這隻劍獅人偶，以在地著名劍獅「雨漸耳」法力劍獅為設計基礎，除了在額頭上寫著「雨漸耳」字樣以外，亦保留傳統劍獅的色彩及面部特徵，亦製作法力劍獅特有的雙劍，讓這隻第一代的劍獅人偶，顯得威風凜凜，頗具呼風喚雨法力之姿。

2016年，法力劍獅人偶因使用機率頻繁，又無法清洗整理，多顯皺褶斑黃，遠不如初時威風，再考慮「吉祥物」應更具備討喜、貼近大小朋友的形象，故重新設計打版，製作了第二代的劍獅人偶。

二代劍獅人偶的設計過程中，並未參考安平既有的任何一隻劍獅形象，而是完全擬人化、卡通化、立體化，參考日系人偶套裝渾圓滾滾的特性，設計出線條柔和，配色鮮明的可愛版劍獅套裝，並定名為「劍獅寶寶-平平」。

2016年12月，安平圖書館閱讀環境優質化工程重新開館典禮，是兩代劍獅人偶的交接儀式，亦是劍獅寶寶第一次公開亮相。大大的腦袋、線條分明的鬃毛，還有圓滾滾的肚皮和隨風舞動的腰帶，讓他甫出場就大受歡迎，更吸引大小朋友爭相合照，儼然已有安平吉祥物一哥的架式。

2017年，由區長賴青足發想，為劍獅寶寶打造一位攜手合作、一起登台的好夥伴，於公於私，都是劍獅寶寶最好的朋友兼紅粉知己，女孩版劍獅人偶「劍獅寶妹-安安」於焉誕生。擁有劍獅的形象，並加點一些女性化的特質，如大眼睛、長睫毛、繡花鞋等，還穿了兩個小小的粉紅耳環，甜美又不失活力。

自此以後，安平區公所的劍獅寶寶時常成雙成對的出動，為公部門所辦理的活動行銷推廣，成為最佳的形象代言人，每每出動，皆引起大小朋友競相合影擺拍，亦將劍獅難以親近的形象，做了一次成功的轉化，進一步行銷安平代表之文化符碼。