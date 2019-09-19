　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南安平「劍獅寶寶」聯袂出擊　行銷地方不遺餘力！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南「吉祥物主題週」即將於9月22至9月26日登場，台南安平吉祥物「劍獅寶寶」行銷安平地方不餘力，深受民眾歡迎。

▲台南「吉祥物主題週」即將於9月22至9月26日登場，台南安平吉祥物「劍獅寶寶」行銷安平地方不餘力，深受民眾歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南「吉祥物主題週」即將於9月22至9月26日登場，市長黃偉哲特別錄製影片介紹全台南22隻吉祥物，其中最為大眾耳熟能詳、一眼便能認出的吉祥物非「劍獅寶寶」莫屬！

安平區公所推廣劍獅長久以來，奠定以「劍獅」為代表的既定印象，然而劍獅形象威武、具有神格化的特質，並不是那麼容易貼近常民生活。故安平區公所在2012年，推出了第一隻「劍獅人偶」。

這隻劍獅人偶，以在地著名劍獅「雨漸耳」法力劍獅為設計基礎，除了在額頭上寫著「雨漸耳」字樣以外，亦保留傳統劍獅的色彩及面部特徵，亦製作法力劍獅特有的雙劍，讓這隻第一代的劍獅人偶，顯得威風凜凜，頗具呼風喚雨法力之姿。

2016年，法力劍獅人偶因使用機率頻繁，又無法清洗整理，多顯皺褶斑黃，遠不如初時威風，再考慮「吉祥物」應更具備討喜、貼近大小朋友的形象，故重新設計打版，製作了第二代的劍獅人偶。

二代劍獅人偶的設計過程中，並未參考安平既有的任何一隻劍獅形象，而是完全擬人化、卡通化、立體化，參考日系人偶套裝渾圓滾滾的特性，設計出線條柔和，配色鮮明的可愛版劍獅套裝，並定名為「劍獅寶寶-平平」。

▲台南「吉祥物主題週」即將於9月22至9月26日登場，台南安平吉祥物「劍獅寶寶」行銷安平地方不餘力，深受民眾歡迎。

2016年12月，安平圖書館閱讀環境優質化工程重新開館典禮，是兩代劍獅人偶的交接儀式，亦是劍獅寶寶第一次公開亮相。大大的腦袋、線條分明的鬃毛，還有圓滾滾的肚皮和隨風舞動的腰帶，讓他甫出場就大受歡迎，更吸引大小朋友爭相合照，儼然已有安平吉祥物一哥的架式。

2017年，由區長賴青足發想，為劍獅寶寶打造一位攜手合作、一起登台的好夥伴，於公於私，都是劍獅寶寶最好的朋友兼紅粉知己，女孩版劍獅人偶「劍獅寶妹-安安」於焉誕生。擁有劍獅的形象，並加點一些女性化的特質，如大眼睛、長睫毛、繡花鞋等，還穿了兩個小小的粉紅耳環，甜美又不失活力。

▲台南「吉祥物主題週」即將於9月22至9月26日登場，台南安平吉祥物「劍獅寶寶」行銷安平地方不餘力，深受民眾歡迎。

自此以後，安平區公所的劍獅寶寶時常成雙成對的出動，為公部門所辦理的活動行銷推廣，成為最佳的形象代言人，每每出動，皆引起大小朋友競相合影擺拍，亦將劍獅難以親近的形象，做了一次成功的轉化，進一步行銷安平代表之文化符碼。

ET快訊
桃猿股權百分之百賣給日本樂天　明年隊名、球衣、隊徽都要換
陳進興「罪人遺書」！　17年成魔「最後內心獨白」揭黑化內幕
產檢全過關卻生罕病兒！48歲女星「揭穿醫生恐怖陰謀」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南五條港里成立關懷據點　郭綜合醫院力挺健康講座

台南安平「劍獅寶寶」聯袂出擊　行銷地方不遺餘力！

台南麻豆分局社區治安會議　檢警與民有約

苗栗2警察「穿制服買咖啡」！民眾打1999投訴求懲處　督察長發函回擊

泰雅族文面國寶柯菊蘭病逝！徐耀昌赴部落弔唁、致贈慰問金

臺大植物醫師駐診三芝農會　提供農友諮詢服務

園藝設計創意發光舞台　「全國青年景觀競賽」徵件開跑

920國家防災日海嘯地震演練　金山警試放海嘯警報...民眾勿驚慌

920國家防災日海嘯地震演練　瑞芳警試放海嘯警報...民眾勿驚慌

揪團來辦桌　台南美食節廣邀總鋪師復刻經典台菜

新北人魔殺小姊妹6年出獄再殺！　開門血腥味撲鼻...他血泊中吃便當

驚悚畫面曝！瑪莎拉蒂猛撞貨櫃車　海神三叉戟秒噴飛...駕駛當場慘死

麥克風卡妤！初參選台上90度鞠躬 下秒「蟑螂鬚掛麥」網笑：頭入選戰

小S抱不平：范范背超大黑鍋！　揭「梁靜茹離婚爆料」內幕

鄭茵聲聽到劉書宏...大器「讓給你！」　最討厭的食物竟然是XX

屏東海生館12歲以下免費入園！秋冬看企鵝寶寶、海藻森林拍美照

韓國瑜拜天公廟遇突襲　男大聲嗆：騙子！落跑市長！辭職！

唐氏症情侶機場久別重逢！ 激動相擁逼哭網友：要幸福

教育萌寶「如何開口禮貌要東西」 老爸搏命演出2孩笑嗨...網狂讚！

高雄超俗自助餐「60元無限吃到飽」 另家佛心45元雞腿便當全年不漲！

台南五條港里成立關懷據點　郭綜合醫院力挺健康講座

台南安平「劍獅寶寶」聯袂出擊　行銷地方不遺餘力！

台南麻豆分局社區治安會議　檢警與民有約

苗栗2警察「穿制服買咖啡」！民眾打1999投訴求懲處　督察長發函回擊

泰雅族文面國寶柯菊蘭病逝！徐耀昌赴部落弔唁、致贈慰問金

臺大植物醫師駐診三芝農會　提供農友諮詢服務

園藝設計創意發光舞台　「全國青年景觀競賽」徵件開跑

920國家防災日海嘯地震演練　金山警試放海嘯警報...民眾勿驚慌

920國家防災日海嘯地震演練　瑞芳警試放海嘯警報...民眾勿驚慌

揪團來辦桌　台南美食節廣邀總鋪師復刻經典台菜

滑翔傘纜繩60米高空斷裂！　18歲醫科生被狂風捲走「猛撞棕櫚樹」亡

iPhone 11 Pro Max實機首拆！電池容量較前代大增25%

勒死長榮空姐妻伴屍3小時！狠夫被判15年 家屬「會再上訴」痛斥：無法原諒

全民拚健康！陸國務院：領導幹部帶頭戒煙　價格稅收助攻

台南五條港里成立關懷據點　郭綜合醫院力挺健康講座

中職／桃猿今年最後一個球季　年底舉辦告別賽

中國公開賽／周天成激戰黃宇翔27度平手　直落二晉級8強

手機大響別慌！全台周五09:21「地震速報」演練　10:00還有海嘯警報

地價稅11月開徵！申請特別稅率、減免者　下周一截止

獨／清大爆群聚流感...材料系1、2年級停課5天隔離　57人感染38人確診A流

地方熱門新聞

警穿制服買咖啡　竟遭民眾投訴懲..

苗栗8歲男童疑「腸病毒」猝死　..

藍軍不歡迎大港來台南

彰化領先全國！1萬老人免費拿「..

帥氣男入住背包客旅店　慘遭「豆..

文面國寶柯菊蘭病逝！徐耀昌赴部..

老翁逆向撞2次身亡　腳踏車斷3..

從政13年薪資全數捐出　葉壽山..

七星潭死亡綠蠵龜　盾片數異常先..

不二坊宣布公休4天！蛋黃酥代購..

憲兵特勤退伍　 期許晉升養蜂士..

成功漁資源遽降　漁會放流1萬7..

快儲水！雲林縣斗六市近千戶19..

臺大植物醫師駐診　提供農友諮詢

更多熱門

相關新聞

台南麻豆檢警與民有約

因應2020年1月11日總統及立法委員選舉，台南市麻豆分局為端正選舉風氣，降低賄選之發生，並讓反賄觀念有效普及於大眾，於19日上午結合台南地檢署，在麻豆分局3樓禮堂擴大召開「社區治安會議暨檢察官與民有約」座談會。

「土城彭于晏」暖送迷途老婦返家

台南女騎士斷兩截慘死　女同事目睹嚇哭

台南美食節廣邀總鋪師復刻經典台菜

藍軍不歡迎大港來台南

關鍵字：

台南安平劍獅寶寶行銷

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

《信號》殺人魔找到了　消失33年…「下體塞桃」5年內殺9人

少女放學回家蹲廁所竟離奇暴斃

賴品妤泳照曝光　黑色比基尼辣哭網友

女生「尿尿不要用擦的」！醫：難怪下體飄臭

工程師10年存250萬　妻子4年內全部捐掉

《信號》嫌犯1994年又殺人！「跟妻子吵架」性侵20歲小姨子

胖老爹走下神壇？內行人推2家超猛炸雞店

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

華城連環「10血案細節」曝！ 性侵塞桃、原子筆殺9女

台南女騎士斷兩截慘死　女同事目睹嚇哭

姊爬上老公床！王瞳心死削髮為尼

中和民宅氣爆　2女被拉出1人失去心跳！

高嘉瑜超兇：給韓死唯一方法就是郭不選

iOS 13來了！iPhone 6S以上型號8大功能全升級

開箱YouTube訂閱破億「紅鑽石獎牌」

更多

最夯影音

更多

新北人魔殺小姊妹6年出獄再殺！　開門血腥味撲鼻...他血泊中吃便當

驚悚畫面曝！瑪莎拉蒂猛撞貨櫃車　海神三叉戟秒噴飛...駕駛當場慘死

麥克風卡妤！初參選台上90度鞠躬 下秒「蟑螂鬚掛麥」網笑：頭入選戰

小S抱不平：范范背超大黑鍋！　揭「梁靜茹離婚爆料」內幕

鄭茵聲聽到劉書宏...大器「讓給你！」　最討厭的食物竟然是XX

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面