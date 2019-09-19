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超商貨送到家！全家攜手Uber Eats搶攻237億外送商機

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▲全家便利商店今(19)日宣佈與美食外送領導品牌 Uber Eats 合作，擴大外送服務範圍至雙北市，在Uber Eats APP「全家專區」精選商品約百項，每兩周變化一次組合。(圖／全家提供)

▲全家便利商店今(19)日宣佈與美食外送領導品牌 Uber Eats 合作，擴大外送服務範圍至雙北市，在Uber Eats APP「全家專區」精選商品約百項，每兩周變化一次組合。(圖／全家提供)

記者林淑慧／台北報導

外送商機崛起，超商業者搶市出新招。全家便利商店今（19）日宣佈與美食外送領導品牌 Uber Eats 合作「店到宅」服務，自下周三起擴大外送服務範圍至雙北市，搶攻年產值超過237億元的外送餐點商機。

根據經濟部最新餐飲營業額統計資料，台灣外送餐點商機超過237億，不僅漸成為消費者新選擇，更擴大品牌接觸消費者的方式，也成為超商業者練兵新服務的主戰場。

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▲瞄準外送餐點商機，全家便利商店去年率同業之先，於台北市推出店到宅服務。圖為全家便利商店會長潘進丁（圖左）、董事長葉榮廷。（圖／記者湯興漢攝）

▲瞄準外送餐點商機，全家便利商店去年率同業之先，於台北市推出店到宅服務。圖為全家便利商店會長潘進丁（圖左）、董事長葉榮廷。（圖／記者湯興漢攝）

瞄準外送餐點商機，全家便利商店去年率同業之先，於台北市推出店到宅服務，觀察消費者接受度高，決定與美食外送領導品牌 Uber Eats 合作，全家也成為 Uber Eats 平台首家入駐的零售業者。

全家主管表示，民眾自下周三起即可透過 Uber Eats APP進入「全家專區」選購超過百項商品，包含日用品、鮮食、咖啡飲品、餅乾零食等選擇；選品每兩周變化一次組合，其中鮮食約30個品項，包含相當受歡迎的早午餐優惠組合、bb.q CHICKEN炸雞套餐、咖啡／甜點組合等人氣商品。

根據凱度洞察報告指出，全台灣每4人即有1人使用過美食外送服務，其中重度使用者(每周至少使用一次)又以北部為主，故Uber Eats「全家專區」第一階段可外送範圍為雙北市，覆蓋率達雙北市9成區域。

另外，全家」因具有24小時營業、密集據點的優勢，民眾從早上9點至凌晨1點皆可透過Uber Eats下單，不論早餐或消夜時段皆可滿足消費者外送宅需求，每筆訂單服務費為60元，可透過現金、Apple Pay、信用卡付款。

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