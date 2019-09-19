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23歲網美死前畫面曝光！「全身癱軟」遭男子拖入電梯...驗屍下體有撕裂傷

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實習記者羅明輝／綜合報導

泰國近日發生一起離奇死亡案例！23歲泰國網紅正妹奴查娜（Thitim Bell Noraphanpiphat），17日凌晨被發現陳屍在曼谷噠叻噗（Talat Phlu）的一間公寓大廳內。最新驗屍報告顯示，奴查娜陰道有撕裂傷且殘留分泌物，目前暫時無法確定分泌物是誰的。警方為追查案情，緊急調閱監視器，發現一名男模把昏迷的奴茶娜從6樓房間拖出來後帶進電梯，目前已對該名男子展開調查。

▲ 網紅奴查娜被發現陳屍在一棟公寓大廳的沙發上。（圖／翻攝自Instagram／lunlabelle.thitim）

據泰國《世界日報》報導，警方表示，經過法醫初步驗屍，他們判斷奴查娜死於心律不整及急性心臟衰竭。不過詳細的死因，以及在奴查娜陰道的分泌物到底是誰留下的，都還須要等候法醫做更進一步的查驗，最終結果至少需要再經過大約15天到45天後才會出爐。

為追查案情，警方在調閱監視器畫面後發現，一名男模把全身癱軟的奴茶娜從房裡拖出來後帶進電梯，當時奴茶娜已失去意識，而男模則一臉驚嚇表情。抵達1樓後，就把奴茶娜丟在大廳沙發上。

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▲男模把奴茶娜從6樓的房間拖出來後帶進電梯。（圖／翻攝自YouTube／วงจรปิด นายแบบลากศพ น้องลัลลาเบล ลงลิฟต์คอนโด）

警方循線追查，發現這名男子叫做拉查達（Rachadech Wongthabutr），是一位小有名氣的男模，也是奴查娜的好友。由於拉查達曾臉書上傳幾張奴查娜神情恍惚、張大嘴口吐白沫的照片及影片，並配上文字「她是我的第100個老婆。」因此成為警方懷疑的頭號對象。

不過拉查達宣稱，自己和奴查娜的死一點關係都沒有，而且當晚將奴查娜抱起時，還有聽見她的呼吸聲，因此一直以為對方只是陷入昏睡而已。但拉查達在被警方釋放後卻在臉書發文表示，在奴查娜失去意識時，他曾將她帶到大廳，「我只知道奴查娜那天喝了10杯酒，吃了幾顆肉丸和堅果。雖然我是個愛玩的人，但我絕對不是個會找藉口逃避的人，我很確定朋友們都知道我的為人，我是清白的。」

▲Rachadech Wongthabutr的貼文讓外界懷疑是他害死Lalabel Tiff Ramperno。（圖／翻攝自MGR ONLINE）

▲拉查達曾上傳奴茶娜喝醉後失去意識、口吐白沫的照片及影片。 （圖／翻攝自MGR ONLINE）

曼谷吞武里府（Bukkhalo）警察局則表示，由於奴查娜身上沒有明顯外傷，現在判斷任何嫌疑人都還為時過早。不過，奴查娜的家人至今仍然難以接受她已經死亡的消息，他們悲憤的提到，「奴茶娜一定有被人下藥性侵，在沒有找到證據、確定兇手之前，即使要停屍100天，我們也不會將奴查娜火化。」

對於奴茶娜的死訊，許多粉絲也紛紛到她的Instagram社交網頁留言致意，「祝妳在下一個世界幸福」、「被新聞震驚了」、「RIP一路好走」。

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▲▼ 粉絲與親友發文哀悼奴查娜。（圖／翻攝自Kanoktip Tummanon臉書）

▲ 粉絲與親友發文哀悼奴查娜。（圖／翻攝自Kanoktip Tummanon臉書）

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