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樓下吃早餐！他吃套餐「雞腿堡+薯條+大冰奶」花100塊　網驚：比中餐還貴

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▲美而美,早餐店,飲料,冰紅茶,冰奶茶（圖／記者周宸亘攝）

▲原PO吃早餐花了100塊。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣的早餐店相當有人氣，是許多人起床後用餐的第一選擇，但現在早餐店似乎不再「俗擱大碗」。一名網友發文表示，他在家樓下的早餐店吃了套餐，有雞腿堡、薯條、大冰奶，一共花了100塊，讓他忍不住問卦「早餐吃100塊會不會太多？」沒想到意外引發熱論，有人認為很貴，也有人直說「低消好嗎」。

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「早餐吃100塊會不會太多？」文中表示，「吃我家樓下早餐店，套餐雞腿堡+薯條+大冰奶，這樣100塊會太奢侈嗎？」說他認為早餐很重要，所以想吃好一點，最後則是問「鄉民覺這樣可以嗎？」

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▲▼早餐店，大冰奶，冰奶茶，奶茶，蛋餅，早餐。（圖／記者許力方攝）

▲許多人對早餐店的的印象就是「俗擱大碗」。（示意圖／記者許力方攝）

看到貼文後，不少人都覺得很貴，「你這早餐店會不會賣太貴啊」、「我好窮，只能吃超商的39元49元早餐組合」、「現在的100沒什麼東西吃了」、「這樣要100喔」、「現在早餐真的扯！正常吃都比中餐貴」、「物價高漲」、「你在減肥？」、「我早餐都吃50～60。」

網友也紛紛曝光自己吃了多少，「我剛買了214元……泰鱈魚堡燒肉蛋餅洋蔥圈蘿蔔糕大冰奶，一人吃」、「我都吃滷肉飯+油豆腐湯，45打死」、「我吃醬燒粄條+半熟蛋+煎餃+半熟蛋+大冰奶，這樣125」、「我都吃乾麵30+滷肉飯30+豆腐湯15，有夠飽。」

不過也有人表示，「剛好吧？吃飽一點午餐錢也省了」、「這樣台南大概70吧」、「其實我也差不多」、「是住哪裡啊？不說清楚基準誰知道怎麼比」、「大冰奶CP低，換雞塊或蘿蔔糕，飲料自己泡冰茶配果糖。」

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