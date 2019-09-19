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輪椅伯「拿400號」排隊量血壓！她超暖二幫：我雞婆路人甲　護理師聽完抱歉

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▲醫院（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO到醫院有感而發PO文。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友到醫院量血壓，兩度幫忙一名獨自坐輪椅的患者。她說，「不要吝嗇幫助別人，或許有天我們也需要別人協助」，發文短短一小時就獲得超過2000人按讚。

原PO今天（19日）在「爆怨公社」臉書社團說，當時每個人抽號碼牌等待，她看見對方也在等，「他400多號，就把我的300多（號）給他。結果輪到他了，他推很慢⋯我就雞婆又去幫他推輪椅，過號了⋯」

請繼續往下閱讀...

原PO表示，她對護理師說，「不好意思！他過號了」；護理師用凶狠的眼神和口氣問，「妳是他的誰」；她說「我只是雞婆的路人甲⋯怎麼了嗎？」她說，結果護理師沒說話，表情很抱歉，「不要吝嗇幫助別人，或許有天我們也需要別人協助。」

▼原PO幫忙要量血壓的輪椅大哥。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲▼ 高血壓,心臟病,血壓器,量血壓 。（圖／免費圖庫pixabay）

對此，有網友留言，「希望妳原諒護理師，可能她真的累壞了，所以情緒控制不當，不過有妳這種善心人士真的很棒」；原PO回「不怪她，我知道她辛苦，只是希望多有耐心點，不然嚇到願意幫人的朋友，就沒人再敢幫人了。」

有人則說，護理師也是為患者好，怕陌生人對患者不利，有警覺心是好事；原PO回，患者是位60多歲的大哥，「人多，過號要重新再排吧」；另一人說，「醫院很多保險蟑螂啊.....還是得幫忙注意一下，有時候很多人，護理師忙急了，口氣多少都會兇一點，請多擔待。」

其他人留言，「可能護理師怕他遇到保險黃牛之類的吧」、「有能力又願意幫助人的最棒」、「她以為妳是他親人...沒注意叫號的問題...後來發現妳是個熱心的陌生人，自然會感到抱歉。」

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