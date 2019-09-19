郭台銘不選民眾黨小雞焦慮　柯文哲：母雞跑了要找個母鴨

記者陳家祥／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前決定不參選2020，讓郭柯王聯盟破局。儘管如此，但郭、柯兩陣營間仍相互釋出善意，未來雙方還有合作空間。被問到是否跟郭董談好怎麼輔選民眾黨？柯文哲說，等心情平靜再來處理；至於民眾黨「小雞們」的焦慮，是否要靠與郭董結盟解決？柯說，「本來是這樣，只是現在母雞跑掉了，要找個母鴨」。

郭台銘選在總統登記截止日前一天，宣布不參選2020總統，接著更直接否定會透過11月的政黨提名一途。被問到是否會跟郭董一樣？柯文哲笑說，「標準答案，明天的事情明天再煩惱」。

至於是否已跟郭董談好怎麼輔選民眾黨？柯文哲說，當時是跟他（郭董）講說你先休息一下，做這麼重大的決策先休息2天再來，「等他休息好了、心情平靜，再來處理」。

面對麾下「小雞們」對於沒母雞的焦慮，是否要靠跟郭台銘結盟解決？柯文哲說，「本來是這樣，只是現在母雞跑掉了，要找個母鴨」。而會不會找郭董站台？柯說，「是可以啦，再講吧」，等他休息夠了、心情平靜再講。

而昨天在專訪中表示，當時登報勸退郭董的31位國民黨大老中，有15個都曾勸進郭出來參選？柯文哲說，「這是一個大概數字，裡面很多啦」；但被追問有誰時，柯則對記者說，「欸…，你是不是我朋友？那就不要害我」。至於郭提到該事件時，是否不太愉快？柯文哲說，「每個人都有情緒」。

▲柯文哲回應時事聯訪。（圖／記者黃軍瑋攝）

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