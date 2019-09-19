快訊／塔巴颱風家門口生成！周五六離最近　氣象局曝「雨最強」時間點

▲琉球南方的熱帶性低氣壓生成第17號颱風塔巴。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

位於琉球南方海面的熱帶性低氣壓已增強為今年第17號颱風「塔巴」（Tapah，馬來西亞提供，指鯰魚）。氣象局表示，颱風抵達琉球南方海面，約在那霸到宮古島附近會轉往日本方向走。台灣主要受到外圍環流影響，周五、六主要以迎風面的北部、東北部降雨為主，其中，周五夜間到周六白天是雨勢最為明顯的時候。

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▲日本氣象廳發布塔巴颱風生成消息。（圖／日本氣象廳）

氣象局表示，熱帶性低氣壓已生成輕颱，未來該系統在抵達琉球南方海面，約那霸到宮古島後，就會轉往日本方向走。台灣主要受到其外圍環流帶來水氣影響，主要以迎風面的北部、東北部降雨為主，其中周五晚間到周六白天是雨勢最明顯的時候，可能會有較大雨勢發生。至於中南部影響則為雲量增多，以午後短暫陣雨為主，南部周五、六有局部陣雨，中部相對之下影響最小。

▲塔巴颱風外圍環流影響，周五六甩雨北部、東北部，其中周五晚至周六白天降雨最明顯。（圖／中央氣象局）

另外，塔巴颱風也會加強東北風影響，氣象局預報，高雄以北、東半部及恆春半島將有8-10級強陣風，各地沿海風浪也大，海域可能有3米以上浪高會出來，尤其周四、五外海可能有5米浪高。

▲周五六北部、東北部降雨明顯，可能會有較大雨勢發生。（圖／記者李毓康攝）

周日後，隨著颱風轉往日本，外圍環流影響減弱，但天氣仍不穩定，北部及東北部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

在溫度方面，近日在東北風作用下，持續轉涼，北部、東北部因下雨較多，高溫約29-21度，中南部高溫則仍可達33-34度，但各地低溫約23-24左右，由其清晨涼意明顯，中南部地區民眾要留意日夜溫差大。

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