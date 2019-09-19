義守大學爆反送中衝突！陸生打港生「撕連儂牆、貼五星旗」

▲港生在宿舍房門佈置連儂牆。（圖／翻攝Dcard，下同）

記者蔡紹堅／台北報導

高雄義守大學一名港生日前在宿舍門口張貼聲援反送中的便利貼，但13日被看不順眼的陸生撕毀，雙方還發生肢體、言語衝突。義守大學19日表示，上周接獲通報後，隨即囑咐學生要尊重彼此立場，動手的陸生已送交學務處獎懲會議處。

目擊學生在學生論壇「Dcard」上表示，被打港生是一年級新生，暑假參與了香港大部分的示威活動，到台灣就讀後，在宿舍的門上佈置了小型的「連儂牆」，引起部分陸生的不滿。

目擊學生指出，原本陸生只是罵人而已，但13日突然開始搞破壞，撕毀門上的便利貼，港生見狀上前阻止，結果遭到掐脖子圍毆，直到其他港生出面才罷手。

該起衝突在「Dcard」上引起很大討論，許多台灣學生見到陸生打人都相當氣憤，在網路上聲援港生，並提供搜集到的證據，包含陸生在門口貼出五星旗、討論打人事件等；還有一些人警告動手陸生，若敢再亂來，一定會給他一點教訓。

對此，義守大學19日表示，校方於上周接獲通報，隨即囑咐雙方要尊重彼此立場及言論自由，而動手的陸生已被送交學務處獎懲會議處。

另外，在台港人組織「香港邊城青年」已接觸被打港生，將關注事件的後續發展，提供相關協助。「香港邊城青年」也發聲明指出，請求並期待義守大學、教育部、陸委會等主管機關，積極、完善處理此次事件，讓同學擁有應得的、免於恐懼的自由。

▼陸生拍下連儂牆照片，上傳微信朋友圈。

▼陸生在門上貼出五星旗。