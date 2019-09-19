車搖晃擦撞分隔島警攔查　一停車「6逃逸移工竄出」1人遭壓制

記者李忠憲／台中報導

真囂張！滿載逃逸移工的小客車，開在道路上搖晃還擦撞中央分隔島，引來警方攔查。該車假意配合停車，一開車門6人竟衝下車逃竄，2警立刻抓人，將來不及逃的潘姓男子壓制並上銬，並追緝其他在逃5人。民眾直擊誇讚警方「真的是訓練有素！」

▲員警見車上6人下車拔腿逃跑，立刻衝上前拉人。（圖／記者李忠憲翻攝）

第六分局永福派出所警員徐孟群、樊家懿18日下午１點許進行巡邏勤務，在福科路、福裕路口發現一輛小客車，發現前方有1輛自小客車行進時搖搖晃晃，還擦撞到中央分隔島。警方懷疑駕駛酒駕，立刻上前鳴笛要求對方靠邊停攔查，該車也在福科路340巷口配合停車。

▲小客車行駛搖晃還撞分隔島，後方警方認為有問題上前攔查。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲警察攔下小客車後示意車內的人下車。（圖／記者李忠憲翻攝）

員警下車後，立刻將右手放在腰際手槍旁，要求車上的人下車查核身分。「1、2、3、4、5、6」只見該車車門打開後，車內6人竟一哄而散，2名員警立刻上前拉人，熟練的將坐在後座的潘姓男子當場壓制，同時上銬逮捕，但其他5人則順利逃脫。

▲▼員警將潘姓男子逮住，並壓制上銬。（圖／記者李忠憲翻攝，翻攝爆料公社）

有民眾現場直擊錄影，並放上臉書社團「爆料公社」，「向英勇的警察致敬」更有民眾大讚警方，當時2警對上6人，警察能在最安全的狀況下將人迅速壓制，可見訓練有素。

警方表示，經查核身分，潘男在2015年就遭勞動部發布為逃逸移工，據潘男稱，車上6人幾乎都是逃逸移工。警詢後已依規定移請移民署中區事務大隊台中專勤隊處理。

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