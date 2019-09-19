　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

車搖晃擦撞分隔島警攔查　一停車「6逃逸移工竄出」1人遭壓制

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者李忠憲／台中報導

真囂張！滿載逃逸移工的小客車，開在道路上搖晃還擦撞中央分隔島，引來警方攔查。該車假意配合停車，一開車門6人竟衝下車逃竄，2警立刻抓人，將來不及逃的潘姓男子壓制並上銬，並追緝其他在逃5人。民眾直擊誇讚警方「真的是訓練有素！」

▲▼警方見小客車搖晃撞分隔島，上前攔查，車上6人下車卻拔腿逃跑。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲員警見車上6人下車拔腿逃跑，立刻衝上前拉人。（圖／記者李忠憲翻攝）

第六分局永福派出所警員徐孟群、樊家懿18日下午１點許進行巡邏勤務，在福科路、福裕路口發現一輛小客車，發現前方有1輛自小客車行進時搖搖晃晃，還擦撞到中央分隔島。警方懷疑駕駛酒駕，立刻上前鳴笛要求對方靠邊停攔查，該車也在福科路340巷口配合停車。

▲▼警方見小客車搖晃撞分隔島，上前攔查，車上6人下車卻拔腿逃跑。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲小客車行駛搖晃還撞分隔島，後方警方認為有問題上前攔查。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼警方見小客車搖晃撞分隔島，上前攔查，車上6人下車卻拔腿逃跑。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲警察攔下小客車後示意車內的人下車。（圖／記者李忠憲翻攝）

員警下車後，立刻將右手放在腰際手槍旁，要求車上的人下車查核身分。「1、2、3、4、5、6」只見該車車門打開後，車內6人竟一哄而散，2名員警立刻上前拉人，熟練的將坐在後座的潘姓男子當場壓制，同時上銬逮捕，但其他5人則順利逃脫。

▲▼警方見小客車搖晃撞分隔島，上前攔查，車上6人下車卻拔腿逃跑。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼員警將潘姓男子逮住，並壓制上銬。（圖／記者李忠憲翻攝，翻攝爆料公社）

▲▼民眾直擊警方壓制逃逸移工。（圖／翻攝爆料公社）

有民眾現場直擊錄影，並放上臉書社團「爆料公社」，「向英勇的警察致敬」更有民眾大讚警方，當時2警對上6人，警察能在最安全的狀況下將人迅速壓制，可見訓練有素。

警方表示，經查核身分，潘男在2015年就遭勞動部發布為逃逸移工，據潘男稱，車上6人幾乎都是逃逸移工。警詢後已依規定移請移民署中區事務大隊台中專勤隊處理。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

德醫馬培德棄博士學位來台「當中醫師」！　等到身分證超開心：以台灣人為榮

《天下雜誌》民調韓國瑜吊車尾　林佳龍批韓：好好做事，不要撒謊

已婚男騙愛空姐「交往產1子」！婆婆力挺小三：要就離婚，不然就接受

ET快訊
人夫驚「存款少1億」！秒衝病房控妻：與醫有特別交情
哈孝遠虧過頭！男主持走心「停機錄不下去」…女星嚇到躲廁所哭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

圈購未上市股票3個月賺10%　股市炒手胞妹和姪子聯手吸金121億

桃園待業男「20多刀」砍死屋主　到警局自首…法院裁定羈押　　

她是拉拉山民宿「經營者」　搞到有聲有色…一查竟是失聯移工

當2幼女面痛毆妻　男辯「她自己踢到櫃子」...下場出爐

貪污檢察官詹昭書收賄瞎扯入厝禮　判刑10年定讞將發監

沒繫安全帶上國道遭攔　通緝犯假配合「進車加油門」撞2警逃逸

高雄「開槍發大財」治安慘！　刑事局長進駐市警局…主官「青筍筍」

車搖晃擦撞分隔島警攔查　一停車「6逃逸移工竄出」1人遭壓制

人夫驚「存款少1億」！秒衝病房質問...控妻「掩面吐真言」：與醫有特別交情

勒死長榮空姐妻伴屍3小時！狠夫被判15年　家屬「會再上訴」痛斥：無法原諒

驚悚畫面曝！瑪莎拉蒂猛撞貨櫃車　海神三叉戟秒噴飛...駕駛當場慘死

麥克風卡妤！初參選台上90度鞠躬 下秒「蟑螂鬚掛麥」網笑：頭入選戰

小S抱不平：范范背超大黑鍋！　揭「梁靜茹離婚爆料」內幕

鄭茵聲聽到劉書宏...大器「讓給你！」　最討厭的食物竟然是XX

屏東海生館12歲以下免費入園！秋冬看企鵝寶寶、海藻森林拍美照

韓國瑜拜天公廟遇突襲　男大聲嗆：騙子！落跑市長！辭職！

柴柴中秋回阿祖家過太爽不想走 主人「死命拉繩」牠秒化身拒絕犬

唐氏症情侶機場久別重逢！ 激動相擁逼哭網友：要幸福

教育萌寶「如何開口禮貌要東西」 老爸搏命演出2孩笑嗨...網狂讚！

高雄超俗自助餐「60元無限吃到飽」 另家佛心45元雞腿便當全年不漲！

圈購未上市股票3個月賺10%　股市炒手胞妹和姪子聯手吸金121億

桃園待業男「20多刀」砍死屋主　到警局自首…法院裁定羈押　　

她是拉拉山民宿「經營者」　搞到有聲有色…一查竟是失聯移工

當2幼女面痛毆妻　男辯「她自己踢到櫃子」...下場出爐

貪污檢察官詹昭書收賄瞎扯入厝禮　判刑10年定讞將發監

沒繫安全帶上國道遭攔　通緝犯假配合「進車加油門」撞2警逃逸

高雄「開槍發大財」治安慘！　刑事局長進駐市警局…主官「青筍筍」

車搖晃擦撞分隔島警攔查　一停車「6逃逸移工竄出」1人遭壓制

人夫驚「存款少1億」！秒衝病房質問...控妻「掩面吐真言」：與醫有特別交情

勒死長榮空姐妻伴屍3小時！狠夫被判15年　家屬「會再上訴」痛斥：無法原諒

楊丞琳李榮浩領證結婚　閨蜜黃小柔曝婚宴細節

圈購未上市股票3個月賺10%　股市炒手胞妹和姪子聯手吸金121億

Kobe自揭與歐尼爾拆夥原因　不想退休後被說「靠俠客才偉大」

首善之都淪為「首購地獄」　千萬內找嘸25坪新建案

中職／交棒給日本樂天　劉玠廷：正式離開棒球市場

吐瓦魯新總理上任　外交部：與駐館互動密切

香港賽馬「馬照跑」停1晚　十一「維港煙火秀」也取消！

女排最性感「俄羅斯娃娃」伊凡莫娃　球技顏值電翻世界盃

弱勢少年街友視角看台北城　台灣高鐵贈票助成行

桃園待業男「20多刀」砍死屋主　到警局自首…法院裁定羈押　　

社會熱門新聞

台南女騎士斷兩截慘死　女同事目..

中和民宅氣爆　2女被拉出1人失..

十幾部車「衝」連千毅倉庫

與小王爽啪...買潤滑液添快感..

屋子爆炸連轟3聲！母親喪命女兒..

渣友闖家綑綁拍裸照！母護女含淚..

桃園男持雙刀砍死　友人斷頸慘死

畫面曝！貨車連撞8車釀1死4傷..

噁伯逼12歲女童口交再「車震」..

即／桃園男：我殺人了！　1男屍..

請吃大餐男友不是我　心碎男怒控..

小6女夢想「成酒家小姐」他傻眼..

勒死長榮空姐妻伴屍3小時　狠夫..

色男性騷強吻MC姐　噁聞胸被起..

更多熱門

相關新聞

嗆教練車開太慢　恐怖男逼車掏甩棍

台中一名胡姓駕訓班教練9日上午帶學員道路駕駛，但行經北屯區太原路三段時，疑因車速過慢，引起後方王姓駕駛不滿，接連閃大燈、開擴音器叫囂。胡姓教練見狀，立刻請學員停車，不料王男竟持甩棍下車咆哮，還嗆聲不怕警察，「我們義消都是流氓」。

畫面曝！貨車連撞8車釀1死4傷　10歲男童雙腳遭夾命危

更新／台中貨車司機疑打瞌睡　追撞8車

夫吊掛「整箱磁磚」掉落　砸破妻頭噴血倒地命危

阿北賣50元芒果牛奶　她淚推助下架

關鍵字：

移工越南西屯永福派出所第六分局台中

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

《信號》殺人魔找到了　消失33年…「下體塞桃」5年內殺9人

少女放學回家蹲廁所竟離奇暴斃

賴品妤泳照曝光　黑色比基尼辣哭網友

產檢全過關卻生罕病兒！48歲女星「揭穿醫生恐怖陰謀」

女生「尿尿不要用擦的」！醫：難怪下體飄臭

《信號》嫌犯1994年又殺人！「跟妻子吵架」性侵20歲小姨子

工程師10年存250萬　妻子4年內全部捐掉

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

胖老爹走下神壇？內行人推2家超猛炸雞店

華城連環「10血案細節」曝！ 性侵塞桃、原子筆殺9女

最怕自備環保杯！飲料員：會升天　

開箱YouTube訂閱破億「紅鑽石獎牌」

姊爬上老公床！王瞳心死削髮為尼

台南女騎士斷兩截慘死　女同事目睹嚇哭

南韓男友受夠瑤瑤狂踩3地雷

更多

最夯影音

更多

驚悚畫面曝！瑪莎拉蒂猛撞貨櫃車　海神三叉戟秒噴飛...駕駛當場慘死

麥克風卡妤！初參選台上90度鞠躬 下秒「蟑螂鬚掛麥」網笑：頭入選戰

小S抱不平：范范背超大黑鍋！　揭「梁靜茹離婚爆料」內幕

鄭茵聲聽到劉書宏...大器「讓給你！」　最討厭的食物竟然是XX

屏東海生館12歲以下免費入園！秋冬看企鵝寶寶、海藻森林拍美照

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面