曼哈頓絕美懸日在台中！公益路「卡位」　盧秀燕籲注意安全

▲盧秀燕在臉書上提醒市民，好好欣賞懸日，注意安全。（圖／盧秀燕臉書）

記者鄧木卿／台中報導

紐約曼哈頓的絕美懸日美景18日起連續3天在台中街頭也看得到，地點就在民權路以西方向，很多攝影愛好者老早就在公益路上的天橋卡位，台中市長盧秀燕也在臉書上提醒市民，除了已請警方到場維護人車安全之外，還是呼籲大家好好欣賞，注意安全。

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金色夕陽緩緩落下，落日餘暉灑滿公益路街道，不少人為了等這一幕，老早就在天橋上，馬路邊卡位，使得原本就擁擠的公益路，更加險象環生。

盧秀燕也在臉書上溫馨提醒，最好的觀賞時間是今天下午5點28分至6點48分，以及明天下午的5點31分至6點51分，現場已加派警力維護行人、交通安全，今天若錯過，明天還有機會。

不少市民也在盧秀燕臉書留言「用心市長、日落好美」、「很棒、貼心市長」，也有人說，在臉書就可以看到懸日，不過，盧秀燕則回覆說，很多攝影愛好者、媒體記者都會分享到網路上，可以上網搜尋看看不同的照片。

曼哈頓懸日，也稱為曼哈頓至日，日落或日出時，太陽與紐約市的曼哈頓主要街道網格的東西向街道對齊的現象，每年有兩次日出或日落與東西向街道對齊，日落對齊的日期在5月28日和7月13日左右，日出對齊發生在12月5日和1月8日左右。