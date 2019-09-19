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深夜「一身紅衣」醫院徘徊…23歲女護士13樓墜亡！死前「3字訊息」傳男友

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▲▼衛福部，自殺防治。（圖／pakutaso.com、Pexels）

▲23歲女護士從醫院13層墜亡。（示意圖／pakutaso.com、Pexels）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東省惠州市23歲女護士日前身著一身紅衣，深夜在醫院大樓12層到13層之間徘徊，不久後從13樓一躍而下，當場墜樓慘死，死前曾傳給男友「3字訊息」，留下人間最後話語。據了解，她生前性格比較內向，男友在同一家醫院工作。

據《南方都市報》報導，廣東省惠州市第六人民醫院23 歲陳姓護士近日在醫院 13 樓墜樓身亡，引起了廣泛關注。醫院有患者4 日凌晨6 時左右在住院大樓樓下看到有個紅衣女人躺在地上，嚇傻立馬報警。院方負責人說，「警方到達現場後，通過調取相關影片和手機，確定死者是醫院護士陳女。」

負責人稱，陳女是梅州人，已在醫院工作4年多，男友也在醫院工作。死者的一名同事表示，她性格比較內向，平時很少主動和同事溝通交流。

負責人還說，陳女3 日晚曾用手機傳給男友最後一條訊息，內容是「我愛你」，「3 日晚上本來是她值夜班，但直到晚上11點還沒來上班，也沒有請假，電話也一直無人接聽；我們也安排同事去找她，但沒有找到。」

▲▼事發的惠州市第六人民醫院。（圖／翻攝自微博）

▲事發的惠州市第六人民醫院。（圖／翻攝自微博）

「或許是工作壓力比較大，她已經有幾次申請更換科室，不過，醫院都滿足了她的要求，現在工作的科也是剛剛調整的；為了照顧她的情緒，我們還給她配了帶班老師，」負責人說。

另外，陳女父親也表示曾與女兒發生過爭吵。不過，由於她沒有留下任何遺書，生前也沒有其他徵兆，不得而知到底為何墜樓。醫院的攝影機曾錄下，她墜樓前曾在醫院大樓 12 層至 13 層之間徘徊多次，或有思想掙扎。

警方隨後調查死者宿舍發現，她衣物和行李都擺放整齊，房間沒有其他人進入痕跡，也沒有任何搏鬥和掙扎的痕跡，「通過初步調查陳女是自殺，排除他殺。」目前，案件正在進一步調查之中。

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