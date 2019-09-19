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現在日用品也有送！Uber Eats「全家專區」9／25正式上線

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▲▼全家XUber Eats聯手推「店到宅」服務 。（圖／全家提供）

▲Uber Eats聯手全家推出「店到宅」服務。（圖／全家提供）

記者蕭筠／台北報導

美食外送平台Uber Eats今（19）日宣布正式攜手全家便利商店，9月25日起消費者就可透過Uber Eats APP中的「全家專區」，選購超過百項商品，包括日用品、鮮食、咖啡飲品、餅乾零食等選擇，一鍵下單後安心等待外送員「店到宅」的貼心服務，除了吃飯不用吃門，連盥洗用具沒了也不用擔心。

▲▼全家XUber Eats聯手推「店到宅」服務 。（圖／全家提供）

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▲9月25日起Uber Eats APP將架設「全家專區」。（圖／全家提供）

根據經濟部最新餐飲營業額統計資料，台灣外送餐點商機超過237億，全家瞄準消費者需求，在去年率先於台北市推出店到宅服務，且觀察消費者接受度高，今日正式宣布攜手美食外送平台Uber Eats，將外送服務範圍擴大至雙北市，Uber Eats表示，從平台數據上可以看到消費者各時段使用外送頻率不斷提高，明顯觀察台灣民眾對於「方便」和「快速」需求，此次和全家獨家合作，除迎合消費者對於生活型態的期待之外，更期待創造三贏局面。

Uber Eats APP「全家專區」將精選百項商品，每2周變化一次組合，其中鮮食類約30個品項，包括受歡迎的早午餐優惠組合、bb.q CHICKEN炸雞套餐、咖啡/甜點組合等人氣商品，一般商品約70個品項，有零食、飲料外，美妝品、盥洗用品等一般日用選擇。其中，每筆訂單服務費為60元，可透過現金、Apple Pay、信用卡付款，但為慶祝 Uber Eats「全家專區」正式上線，9月25日至9月30日，每筆消費訂單滿90元，輸入「十城免運」優惠代碼即可享免運優惠。

全家則透露根據去年首階段的觀察，到餐點類商品（餐促／袋裝小吃）在早午餐、下午茶時段為需求高峰，至於化妝品、日用品等商品銷售也相當穩定，判斷部分為臨時性急用，部分為計畫性的聰明消費。另全家店到宅下一階段也將串接會員服務，屆時消費者只要使用全家會員APP即可使用Uber Eats「全家專區」外送服務，同時將持續導入各類即食商品，豐富商品組合滿足消費者多元需求。提醒雙北外送未涵蓋範圍有淡水、林口，部分區域包括內湖、蘆洲、新莊、五股。

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