獨／清大爆群聚流感...材料系1、2年級停課5天隔離　57人感染38人確診A流

▲清大材料系迎新營隊爆發群聚類流感。（圖／資料照）

記者陳凱力／新竹報導

國立清華大學爆出群聚類流感！清大材料系於13至15日舉行新生營隊活動，17日陸續傳出有多名學生遭傳染類流感病毒，校方與衛生局於第一時間掌控疫情，並通知材料系一、二年級至18日起開始停課5天，所有學生除了自主隔離外，更需每日按時回報自主監控，以防疫情再度擴大。

請繼續往下閱讀...

▲衛生局要求校方要進行消毒。（圖／記者陳凱力翻攝）

有讀者向《ETtoday新聞雲》投訴表示，清大材料系新生於13日開始舉行營火晚會迎新，未料17日開始，陸續有多名學生傳出感染類流感，雖「類流感」並非通報疾病，但由於校內感染人數眾多，清大校方仍緊急通知衛生局前往。

衛生局第一時間除了要求校方對系內環境進行消毒，也要求校方材料系一、二年級至18日起要停班停課5天。營隊內158學生更在第一時間被掌握，學生除了需自主隔離外，還需要每天回報自主監測，包含體溫、病程。

據了解，此次營隊是材料系為大一新生所舉辦為期3天的迎新活動，主要成員有大一、大二學生共158名，由於患類流感的學生為不同時間發病，截至目前為止已知有44名學生出現類流感症狀。

流感是由流感病毒引起的急性呼吸道傳染病流感病毒有A、B、C三型，其中以A型流感所引起的病症最為嚴重、B型次之，C型流感的症狀較輕微。而類流感則是指任何病毒如果造成和流感一樣嚴重的症狀，若不能證明是流感病毒引起，可以稱為類流感（與流感類似的意思）。醫師也提醒，如果出現流感症狀，如高燒、全身肌肉痠痛等感冒症狀，應儘速求醫，在症狀出現48小時內服用抗病毒藥物，不但可以縮短病程1～2天，還有助於預防嚴重併發症。

清大校方也回應，17日上午因參加迎新的材料系新生因身體不舒服到衛生保健組量體溫發現高燒，由衛保組協助就醫、快篩，確診為A型流感。同日下午衛保組接獲通報，材料系有多人罹患A型流感，本校隨即啟動應對措施。

18日上午8點材料系的普通化學、材料熱力學共4百個學生上課，校方也準備了4百個口罩以及額溫槍，全面量體溫並戴口罩上課，更提醒同學將窗戶打開上課。由校內行政、教學主管組成的應變小組決議，至9點起，大一的大班課（人數多的課程）本週停課、大二的必修課本週停課，之後會擇日補課。

截至19日上午為止，共57人身體不適，其中38人確診為A型流感。

清大校方請身體不適學生不要來校上課、在家自主管理，將協助他們請假，不計缺勤。校內也全面消毒宿舍與系館，緊急採購4千個口罩與消毒水，分置於宿舍、系館讓學生自行取用。

►發現韓國瑜珈老師的美麗小秘密

►清大校園出現「犯罪哥」 大吼+扭腰擺臀「證實是校內研究生」

►女大生反悔獻身告性侵 「炒飯後再吃牛肉麵」讓苦主逆轉勝

►愛心餐送到家竟2度性侵弱女 噁乾爹：手指無法刺激神經才義務幫助她快樂