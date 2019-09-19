香港跟進Fed腳步降息1碼至2.25％　金管局總裁：需留意Fed內部對利率立場分歧

▲Fed降息1碼，香港金融管理局在19日也調降貼現窗利率1碼至2.25％。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

美國聯準會（Fed）降息1碼（0.25％），香港金融管理局也隨即在今（19）日跟進，調降貼現窗基本利率(Discount Window Base)1碼至2.25％，金融管理局總裁陳德霖表示，港元並未一直盯緊美元，此前Fed升息，香港也不會完全跟隨其腳步，而且港元利率仍低於美元，這次Fed降息對香港衝擊應該不大。

陳德霖表示，香港銀行同業拆款利率（Hibor）與美國相比低超過1個百分點，不過近期香港發生很多事件，所以上升至2％。

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此外，陳德霖指出，長期來說港元應該會盯緊美元利率，不過短期來說，利率會受到港元資金供需的影響，而且Fed內部對未來的利率政策立場分歧，這些都增加了市場不確定性。

香港長期以來實施聯繫匯率制度盯緊美元，不過，由於港元利息仍低於美元利息，所以，此前Fed在7月降息時，香港就沒有採取相同措施。陳德霖表示，現在香港按揭利率略高於2％，考慮到當地的通貨膨脹率，港元利息並不算高。

陳德霖指出，舉凡中美貿易戰、香港政治動盪與全球經濟疲軟皆對香港的貿易活動有很大衝擊，而且，香港對於進出口貿易服務的依存度相當高，若中美兩國無法在短期內達成協議，貿易戰的後遺症將會很嚴重。

近幾個月，香港的銀行間拆款利率持續攀升，銀行融資成本增加，這些都可能是市場的警訊。