「柯昌配」？柯文哲：每天都有這種驚悚的消息

記者陳家祥／台北報導

針對2020總統大選，時代力量正草擬「時代力量總統候選人提名辦法」，並以徵召立委黃國昌為優先考量選項之一，甚至還不排除與柯文哲見面、尋求合作可能。對此，柯文哲19日表示，要見就來見，先談談再講；至於外傳的「柯昌配」，柯文哲笑說，「哇，每天都有這種驚悚的消息，實在是…」。

對於黃國昌稱「的確到了該重新改變的時刻了」，柯文哲說，「怎麼會用我的口號，台灣重開機」，但強調雙方都還有聯繫。而時力徵招自己人當副手是否會「怪怪的」？柯文哲說，這世界上什麼奇怪的是都有，「再講吧」。

而若要與時代力量合作，坐大阻礙當屬兩岸立場，時力也挑明，要柯「放棄「兩岸一家親」路線」，柯文哲說，台灣的主體性、台灣的優越性跟台灣民主自由，這大家都一樣阿，「我們只是常常是嘴巴講的話不一樣，其實內容都是堅持台灣主體性，有什麼不一樣？」

▲柯文哲回應時事聯訪。（圖／記者黃軍瑋攝）

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