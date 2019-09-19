南山人壽新系統出錯吃下史上最高罰單　短期內想拚上興櫃有難度

▲南山人壽。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

南山人壽近年積極申請興櫃掛牌，不過受到新系統出包影響，遭金管會重罰3,000萬元，且要求在年底提出改善方案，這也讓南山短期內申請興櫃之路更加困難。

金管會去年拍板保險公司申請IPO（首次公開發行股票）標準，必須符合4大審查標準，包括獲利能力指標、清償能力指標、適法性指標及其他相關指標；其中適法性指的是最近3年未受主管機關重大處分，或遭罰鍰100萬元以上處分。

南山人壽去年提出興櫃申請案，不過淨值比須達6.5%及同業平均未達標，因此金管會在今年4月退回南山興櫃申請案，儘管該公司今年6月底淨值比已拉高至7.1%，但隨著境界系統出包，必須提出改善方案，短期內想上興櫃，恐怕還有難度。

南山人壽境界系統上線後，頻頻出現保單停效、投資型保單下錯單等情況，期間至少有15.2萬張保單受影響，因此金管會對南山人壽重罰3,000萬元，創下金融業史上單年度最高罰鍰紀錄，並下令南山人壽董事長杜英宗停職2年，同時也暫停販售投資型保單，直到系統完全改善為止。

保戶關注新系統仍在執行，如何才能確保不再出問題，金管會主委顧立雄昨天表示，核心系統儘管目前仍有多項需要評估，但會給南山4個月的時間，預計年底前提出改善方案；此外，由於投資型保單出錯率太高，目前正逐一檢視中，確定不會出錯後，才可恢復辦理投資型保單。