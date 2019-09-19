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23歲台灣青年募2000防毒面具「撐香港」　BBC：兩地命運相連

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▲▼香港示威者戴著防毒面具。（圖／路透社）

▲香港抗議人士在示威時戴上防毒面具。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

台灣23歲青年柯啟安在臉書上發起「我在台灣撐香港．援助香港」活動，與台北濟南教會等組織一起募集防毒面具等護具，寄出超過2000組裝備，聲援香港示威。他說，「身為一名基督徒，當我們看見人們受傷、被攻擊時，我覺得應該幫助他們。身為一個台灣人，我擔心我們可能會是下一個。」BBC以台籍商人李孟居被逮捕，以及前銅鑼灣書店老闆林榮基的例子說明，「香港和台灣的人民逐漸慢慢地肯定，他們的命運相連在一起。」

「我在台灣撐香港．援助香港」活動，募集完全緊貼臉部的護目鏡、防毒面具、空氣過濾器與安全帽，將逾2000組防護裝備分梯次寄出，同時也歡迎醫護人員、記者等人自由索取物資。除了台北濟南教會以外，其他主辦的團體還有香港邊城青年、長老教會與回復信仰價值陣線等。

柯啟安接受BBC的專訪時提到，「我從來沒有去過香港，但是我沒有理由不去關心。」他認為，身為一名基督徒與台灣人，自覺必須伸出援手，「如果我們與香港聯手合作，就會變得更強大。我們有一天也可能需要他們的幫助。」

柯啟安建議，香港可以把台灣的經驗當成借鏡，利用非暴力手段實現民主，「我覺得和平的方法是必要的，這也許可以幫助他們思考，他們希望香港成為什麼樣的社會，安全與和平，或者暴力。」

▲▼反送中831遊行,831遊行,反送中遊行,逃犯條例。（圖／記者黃彥傑攝）

▲香港市民8月31日發起反對逃犯條例遊行。（圖／記者黃彥傑攝）

BBC指出，自從送中條例抗議爆發以後，台灣政府與人民擔心「變成下一個香港」，於是成為這一場社會運動最堅定的支持者，執政黨表態願意提供政治庇護，雖然被北京當局指控是幕後「黑手」，但卻沒有證據顯示，台灣用國家等級的資源去組織或贊助抗議活動。

報導中提到，也有許多人並不認為，台灣會成為下一個香港，反而覺得蔡英文政府與北京關係惡化，非常不必要。但是，自從示威開始後，蔡英文的支持率大幅上升，領先國民黨的候選人韓國瑜。

▲▼ 荃葵青集會,反送中遊行,逃犯條例。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲香港示威爆發肢體衝突。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

研究兩岸關係的張安迪（Andy Chang，音譯）認為，北京願意撤回逃犯條例，一部分是因為擔心促成蔡英文連任，「不想要在即將到來的大選，為蔡英文帶來更多優勢」，但也不願完全接受抗議者的訴求，否則將會「『打開閘門』，讓大陸其他地區變得不穩定。畢竟，會哭的孩子有糖吃。」

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