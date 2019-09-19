台南麻豆分局社區治安會議　檢警與民有約

▲台南市麻豆分局結合台南地檢署，在麻豆分局3樓禮堂擴大召開「社區治安會議暨檢察官與民有約」座談會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應2020年1月11日總統及立法委員選舉，台南市麻豆分局為端正選舉風氣，降低賄選之發生，並讓反賄觀念有效普及於大眾，於19日上午結合台南地檢署，在麻豆分局3樓禮堂擴大召開「社區治安會議暨檢察官與民有約」座談會。

座談會由麻豆分局長楊慶裕主持，台南地檢署主任檢察官蔡宗聖、檢察官柯博齡、政風室主任蔡侑哲、台南市調查處副主任姜彥吏、專員吳景文、市警局防治科長蕭漢中等人員列席與會，會中邀請麻豆、下營、六甲及官田區四個行政區區長，及立委、議員、警友會、農會、里長、社區發展協會理事長及立法委員候選人等100餘人參與，希望藉由面對面與地區意見領袖雙向溝通，深入地方宣導，呼籲大家一起反賄選，響應乾淨選舉。

會中由檢察官柯博齡進行反賄選法治簡報，提供賄選態樣及實例加深與會人員反賄選觀念，主任檢察官蔡宗聖表示，為降低賄選之發生並展現政府全力反賄選的決心，對於查賄制暴決不寬貸，並嚴懲金錢、暴力介入選舉，以營造公平的選舉環境，進而達到廉能政治的乾淨大台南，麻豆區公所政風室主任莊世昌會中亦宣導選賢與能、杜絕賄選的觀念。

參選人及與會民眾發問踴躍，由麻豆分局長及檢察官柯博齡親自回應，並與現場民眾進行有獎徵答，與會民眾紛紛舉手搶答，互動熱絡，充分達到座談會反賄宣導目的。

麻豆分局長楊慶裕也呼籲與會民眾，一旦發現有人買票，請向警察機關及地檢署檢舉，拒絕讓金錢及暴力影響選舉結果，也期盼透過檢調、政府及全民的努力和支持，使反賄觀念得以有效普及，締造更優質的選舉環境。