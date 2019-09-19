賴品妤「頭髮插進麥克風」爆紅　蘇巧慧爆料：蘇貞昌看了超羨慕

▲賴品妤拜會請益民進黨新北立委，首站拜會蘇巧慧委員。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

有「太陽花女戰神」稱號的賴品妤18日獲得民進黨提名參選新北市汐止區立委，卻在記者會中彎腰鞠躬時頭髮插進麥克風爆紅。她19日到民進黨立委蘇巧慧辦公室拜會，蘇巧慧笑稱，爸爸（行政院長蘇貞昌）看到影片時忍不住羨慕說「有頭髮的人真好」，接著熱情送上髮圈和無線麥克風，讓賴品妤跑選區時展現更專業俐落的形象。

賴品妤19日前往立法院拜會新北市立委，首站拜訪蘇巧慧，兩人一見面就先聊天話家常，蘇巧慧忍不住虧她說「大家都在等你再鞠躬敬禮一次，看是不是真的頭髮飛揚」，今天老朋友見面能得到這麼多媒體關注，象徵「好兆頭、旗開得勝」。

蘇巧慧笑說，昨天賴品妤初登台就讓人印象深刻，連爸爸都忍不住羨慕說「有頭髮的人真好」，賴品妤則說，鞠躬當下以為只是頭髮勾到麥克風，沒想到畫面這麼好笑，「我一度不想面對現實，還把手機關機5分鐘」，感嘆這個畫面一輩子都不會消掉，對於網友紛紛kuso製作短片瘋傳，賴品妤則表示，「能為大家帶來歡笑是我的榮幸，但也希望大家笑完後，繼續支持我。」

蘇巧慧則特別準備兩樣跑行程法寶送給賴品妤，第一樣是和女兒要來的髮圈，蘇巧慧說，一方面是因為未來許多場合需要向選民彎腰鞠躬，頭髮紮好避免再發生類似糗事，一方面則是綁馬尾能塑造專業俐落的形象，第二樣禮物則是跑地方行程必備的「小蜜蜂」（無線麥克風），希望能幫助賴品妤拜票時更方便，又能保護喉嚨，並現場教賴品妤現場示範一次鞠躬拜票。