時力擬徵召參選總統　黃國昌「沒有意願」：不在我的待辦事項當中

▲針對時代力量擬徵招參選2020總統，黃國昌出面回應。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

針對2020總統大選，時代力量祕書長吳佩芸18日透露，時代力量黨中央正草擬「時代力量總統候選人提名辦法」，並以徵召立委黃國昌為優先考量選項之一。對此，黃國昌19日表示，自己並沒有意願參選總統，這也不在他的待辦事項當中，自己還是比較希望在接下來的選舉當中，不管是總統還是立委選舉，不同的候選人能夠多在公共政策議題上，提出大家關心的問題。

關於時代力量18日晚間發表最新聲明，提及時代力量黨中央正草擬「時代力量總統候選人提名辦法」，以徵召黃國昌為優先考量選項之一，黃國昌晚間也在臉書上回應，自己「毫無所悉」，因為他還在忙正事，所以真的毫無所悉。

黃國昌19日受訪時表示，自己現在並沒有參與黨中央的運作，黨部要針對2020選舉去提出各式各樣的提名辦法，對他來說是「毫無所悉」，因此他的答案還是一樣，對於整個黨中央的運作，以及針對不同的公職候選人所訂定的提名辦法，他真的不是很了解其中的進度。

黃國昌強調，對他來講現在最重要的工作一方面是國會的職務必須做完，另一方面則是台灣的下一步，目前台灣所面臨的困難，有很多是政府四年前做出的承諾，但到目前為止都還沒有做到，因此必須在在立法院的最後一個會期加速改革，履行四年前開出的支票與承諾才是比較重要的事。

黃國昌也重申，自己並沒有意願參選總統，這也不在他的待辦事項當中，自己還是比較希望在接下來的選舉當中，不管是總統還是立委選舉，不同的候選人能夠多在公共政策議題上，提出大家關心的問題。