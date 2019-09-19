F奶女模辛由里遭網紅MC姊連續辱罵！判拘役60日定讞

▲辛尤里遭另名網紅多次辱罵。（圖／翻攝自Facebook／辛尤里）

記者吳銘峯／台北報導

F奶網紅辛尤里不滿另名網紅「MC姊」，長期在網路上對她謾罵，因此提出「妨害名譽」、「妨害秘密」等告訴，MC姊一審遭判拘役60日。案經上訴，二審高等法院審理後，18日宣判，駁回MC姊上訴，維持拘役60日、得易科罰金6萬元，全案定讞。

這場「網紅版法庭生死鬥」，起因於MC姊在2017年11月30日，到辛尤里的臉書粉專中貼文，PO出辛尤里整形前的照片，又在「爆料公社」中直指辛尤里愛跑夜店「跟喝醉酒的男人在夜店喇舌..小孩長大若知道媽媽如此下賤怎麼辦。」

不只如此，MC姊用詞辛辣，還多次PO文，包含「婊子」、「不檢點」、「勾引男人」、「下賤」、「蕩婦婊子」、「霸凌人」、「廉恥都不知道怎麼寫」、「連心都超級雙面」、「人後下毒手的女人」、「噁心的雙面人」、「婊子就是婊子」、「臭三八」、「厚顏無恥」、「不知道不要臉怎麼寫！」全都用上。辛尤里提告，MC姊遭提起公訴。

但MC姊在一審時拒絕出庭，最後法院囑託法警拘提，MC姊到庭後極度火爆，法庭內怒摔卷宗，法庭外怒飆辛尤里的女性友人故意撞她；一下認罪，之後又不認罪。法院最後認定她犯下3次「公然侮辱罪」，分別宣告拘役25日，定應執行60日，得易科罰金6萬元。

MC姊上訴第二審，高院19日駁回上訴。高院指出，MC姊在公眾得共見共聞之臉書、爆料公社中，發表對辛尤里的意見，造成社會對辛尤里負面的評價，確實成罪。考量雙方並未和解，高院因此維持一審刑度，仍處MC姊拘役60日、得易科罰金6萬元，全案定讞。

▼辛尤里與MC姐鬧上法庭。（圖／翻攝當事人臉書(左)、《ETtoday新聞雲》資料照）