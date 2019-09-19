正妹女主播加入後…郭董不選了！吳怡萱神隱三天曝近況：還沒失業啦

▲前主播吳怡萱加入郭台銘團隊。（合成圖／翻攝吳怡萱臉書、記者黃軍瑋攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘16日宣布退出參選2020總統大選，震驚各界，台北市長柯文哲除尊重郭台銘的決定之外，也好奇剛加入團隊的前主播吳怡萱是否失業了。對此，吳怡萱18日在臉書向大家報告近況，並強調「我還沒失業啦」。

吳怡萱說，當初選擇離開電視台，加入郭台銘先生的團隊，就做好接受任何結果的決心，因爲在意的是過程。這幾天近距離觀察，在郭台銘先生身上看到，他的確是想為中華民國台灣做很多事，在他身邊能學習他的決策思維、待人處事、管理風格、國際視野等等，太多太多值得學習的地方。

吳怡萱也提到，現在郭台銘先生最想做的，就是能繼續貫徹他之前初選所提到的政策，未來如何化為實際行動，繼續為中華民國台灣做事；「因此在這中間，我能扮演什麼角色，這才是我最關心的事。」

吳怡萱強調，郭台銘不參選後，自己對未來的想像力又更寬廣了，未來的路又更廣大，能夠做的事反而更多，所以，還是會繼續在團隊裡，盡份心力發揮所長，並謝謝大家關心，還有台北市長柯文哲的關心，更預告「下週感恩之旅郭粉們動起來囉」。

▲吳怡萱臉書曝近況。（圖／翻攝吳怡萱臉書）

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