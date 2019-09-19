公視董監事難產！　鄭麗君揭「制度門檻過高」：10位都差1票

▲文化部長鄭麗君接受廣播節目訪談。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

記者胡順惠／台北報導

公共電視文化基金會第7屆董監事候選人審査會議中， 21位董事候選人當中僅7人通過，未通過法定人數，必須由行政院重新提名，更有委員直指這是「史上最弱名單」。文化部長鄭麗君表示，最弱名單的說法相當不公平，每位候選人都很專業，回顧以往每屆董監事組成也都相當艱辛，主要是制度因素使然，有10位都是1票之差。

第7屆「公視董監事審查委員會」由民進黨團推派代表9位、國民黨團推派代表4位、親民黨團推派代表1位、時代力量推派代表1位，共15位。9日上午歷經兩輪投票，21位董事候選人中，僅7人通過門檻，包含舒米恩・魯碧、徐瑞希、陳湘琪、盧彥芬、王燕杰、胡元輝、廖嘉展；而在5位監事候選人當中，僅黃銘輝1人通過。

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▲第7屆公視董監事會候選人審查會議中，僅舒米恩等7人通過。（圖／資料照，台視提供）

鄭麗君19日在廣播節目「周玉蔻嗆新聞」說，批評只有少數委員提出，這樣說法相當不公平，許多候選人都是生平第一次通話，完全不認識。她解釋，候選人是來自社會各界的推薦名單，從5月開始蒐集，且必需依據《公視法》規定資格，要有傳播相關實務背景、長期對藝文支持和關注、族群代表及企業經營代表，委員認為應該要有經營管理能力，最後審查結果也有2位CEO。

鄭麗君說，審視整體的審查結果，《公視法》規定需要4分之3才票數才通過，最後董事才會只剩7位，其中10位只有一票之差，因此是制度使然，如果規定為3分之2票數就能通過，那現在已經可以組成，但仍必須尊重制度，不是執行黨的意志。

「必須對被我提名的候選人說聲抱歉。」鄭麗君表示，提名的候選人都是專業人士，以社會人士遴選社會人士，並不是政黨黨派考量。她說，台灣是自由民主開放國家，去年底已提出公共媒體法修，目前法案還沒送到立法院，應該要回歸政策面討論。

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