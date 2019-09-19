　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

公視董監事難產！　鄭麗君揭「制度門檻過高」：10位都差1票

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼文化部長鄭麗君接受廣播節目訪談。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

▲文化部長鄭麗君接受廣播節目訪談。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

記者胡順惠／台北報導

公共電視文化基金會第7屆董監事候選人審査會議中， 21位董事候選人當中僅7人通過，未通過法定人數，必須由行政院重新提名，更有委員直指這是「史上最弱名單」。文化部長鄭麗君表示，最弱名單的說法相當不公平，每位候選人都很專業，回顧以往每屆董監事組成也都相當艱辛，主要是制度因素使然，有10位都是1票之差。

第7屆「公視董監事審查委員會」由民進黨團推派代表9位、國民黨團推派代表4位、親民黨團推派代表1位、時代力量推派代表1位，共15位。9日上午歷經兩輪投票，21位董事候選人中，僅7人通過門檻，包含舒米恩・魯碧、徐瑞希、陳湘琪、盧彥芬、王燕杰、胡元輝、廖嘉展；而在5位監事候選人當中，僅黃銘輝1人通過。

請繼續往下閱讀...

▲范逸臣、舒米恩在台北電影獎獻唱。（圖／台視）

▲第7屆公視董監事會候選人審查會議中，僅舒米恩等7人通過。（圖／資料照，台視提供）

鄭麗君19日在廣播節目「周玉蔻嗆新聞」說，批評只有少數委員提出，這樣說法相當不公平，許多候選人都是生平第一次通話，完全不認識。她解釋，候選人是來自社會各界的推薦名單，從5月開始蒐集，且必需依據《公視法》規定資格，要有傳播相關實務背景、長期對藝文支持和關注、族群代表及企業經營代表，委員認為應該要有經營管理能力，最後審查結果也有2位CEO。

鄭麗君說，審視整體的審查結果，《公視法》規定需要4分之3才票數才通過，最後董事才會只剩7位，其中10位只有一票之差，因此是制度使然，如果規定為3分之2票數就能通過，那現在已經可以組成，但仍必須尊重制度，不是執行黨的意志。

「必須對被我提名的候選人說聲抱歉。」鄭麗君表示，提名的候選人都是專業人士，以社會人士遴選社會人士，並不是政黨黨派考量。她說，台灣是自由民主開放國家，去年底已提出公共媒體法修，目前法案還沒送到立法院，應該要回歸政策面討論。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

ET快訊
桃猿股權百分之百賣給日本樂天　明年隊名、球衣、隊徽都要換
陳進興「罪人遺書」！　17年成魔「最後內心獨白」揭黑化內幕
產檢全過關卻生罕病兒！48歲女星「揭穿醫生恐怖陰謀」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

手機大響別慌！全台周五09:21「地震速報」演練　10:00還有海嘯警報

獨／清大爆群聚流感...材料系1、2年級停課5天隔離　57人感染38人確診A流

輪椅伯「拿400號」排隊量血壓！她超暖二幫：我雞婆路人甲　護理師聽完抱歉

現在日用品也有送！Uber Eats「全家專區」9／25正式上線

「梅山斷層往西延伸」　中正大學學者：從土壤液化推論證實可能性

2排字美炸！鋼筆妹寫字「習慣斜放紙張」被糾正就卡　千人瘋+1：放正不會寫

曼哈頓絕美懸日在台中！公益路「卡位」　盧秀燕籲注意安全

大嫂生男寶！長輩下令「姑姑送鞋」：孩才能長牙　她轟習俗…網反轉真相長知識

公視董監事難產！　鄭麗君揭「制度門檻過高」：10位都差1票

買水餃暗藏驚喜！10顆全黏上「噁黃紙條」還卡碎屑　網一看傻眼：記憶吐司喔

新北人魔殺小姊妹6年出獄再殺！　開門血腥味撲鼻...他血泊中吃便當

驚悚畫面曝！瑪莎拉蒂猛撞貨櫃車　海神三叉戟秒噴飛...駕駛當場慘死

麥克風卡妤！初參選台上90度鞠躬 下秒「蟑螂鬚掛麥」網笑：頭入選戰

小S抱不平：范范背超大黑鍋！　揭「梁靜茹離婚爆料」內幕

鄭茵聲聽到劉書宏...大器「讓給你！」　最討厭的食物竟然是XX

屏東海生館12歲以下免費入園！秋冬看企鵝寶寶、海藻森林拍美照

韓國瑜拜天公廟遇突襲　男大聲嗆：騙子！落跑市長！辭職！

唐氏症情侶機場久別重逢！ 激動相擁逼哭網友：要幸福

教育萌寶「如何開口禮貌要東西」 老爸搏命演出2孩笑嗨...網狂讚！

高雄超俗自助餐「60元無限吃到飽」 另家佛心45元雞腿便當全年不漲！

手機大響別慌！全台周五09:21「地震速報」演練　10:00還有海嘯警報

獨／清大爆群聚流感...材料系1、2年級停課5天隔離　57人感染38人確診A流

輪椅伯「拿400號」排隊量血壓！她超暖二幫：我雞婆路人甲　護理師聽完抱歉

現在日用品也有送！Uber Eats「全家專區」9／25正式上線

「梅山斷層往西延伸」　中正大學學者：從土壤液化推論證實可能性

2排字美炸！鋼筆妹寫字「習慣斜放紙張」被糾正就卡　千人瘋+1：放正不會寫

曼哈頓絕美懸日在台中！公益路「卡位」　盧秀燕籲注意安全

大嫂生男寶！長輩下令「姑姑送鞋」：孩才能長牙　她轟習俗…網反轉真相長知識

公視董監事難產！　鄭麗君揭「制度門檻過高」：10位都差1票

買水餃暗藏驚喜！10顆全黏上「噁黃紙條」還卡碎屑　網一看傻眼：記憶吐司喔

普萊斯2.2局爆7分休1個月　提前關機解決左腕傷勢

滑翔傘纜繩60米高空斷裂！　18歲醫科生被狂風捲走「猛撞棕櫚樹」亡

iPhone 11 Pro Max實機首拆！電池容量較前代大增25%

勒死長榮空姐妻伴屍3小時！狠夫被判15年 家屬「會再上訴」痛斥：無法原諒

全民拚健康！陸國務院：領導幹部帶頭戒煙　價格稅收助攻

台南五條港里成立關懷據點　郭綜合醫院力挺健康講座

中職／桃猿今年最後一個球季　年底舉辦告別賽

中國公開賽／周天成激戰黃宇翔27度平手　直落二晉級8強

手機大響別慌！全台周五09:21「地震速報」演練　10:00還有海嘯警報

地價稅11月開徵！申請特別稅率、減免者　下周一截止

生活熱門新聞

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　..

一次訂31杯飲料！外送員教一招..

最怕自備環保杯！飲料員：會升天..

塔巴最快今生成！周五六最靠近「..

準塔巴颱風路徑出爐！逼台甩雨2..

大叔插隊點餐　店員秒擊落！她爽..

男夾蛇求解！網友怒：要夾斷牠嗎

1.3億風神等5年領牌了　後照..

1萬2請新秘！新娘被畫得像鬼...

就在家門口！颱風「塔巴」可能生..

陽明交大合併案通過　陽明學生會..

中秋節買吐司！老闆燦笑他卻好心..

兒狂鑽胯下　美媽腳開開崩潰：回..

塔巴可能生成　彭啟明：若轉彎離..

更多熱門

相關新聞

鄭麗君：大港開唱停辦很可惜！

在高雄深耕16年的「大港開唱」宣布明年停辦，臉書發文提及「明顯感受不到市府對大港的支持」，疑似被政治力刁難。文化部長鄭麗君19日表示，文化部從2010年開始補助軟體預算，由高雄市政府執行，在南流（高雄流行音樂中心）即將完工之際很可惜，希望少一點政治考量、多一點對文化藝術的支持。

聾人電影節開跑　蔡英文拍手語宣傳片

全國古蹟日展開　大家走入活歷史

走進規模最大「活的歷史現場」

國家鐵道博物館籌備處主任出爐

關鍵字：

公共電視公視理監事最弱名單文化部長鄭麗君

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

《信號》殺人魔找到了　消失33年…「下體塞桃」5年內殺9人

少女放學回家蹲廁所竟離奇暴斃

賴品妤泳照曝光　黑色比基尼辣哭網友

女生「尿尿不要用擦的」！醫：難怪下體飄臭

工程師10年存250萬　妻子4年內全部捐掉

《信號》嫌犯1994年又殺人！「跟妻子吵架」性侵20歲小姨子

胖老爹走下神壇？內行人推2家超猛炸雞店

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

華城連環「10血案細節」曝！ 性侵塞桃、原子筆殺9女

台南女騎士斷兩截慘死　女同事目睹嚇哭

姊爬上老公床！王瞳心死削髮為尼

中和民宅氣爆　2女被拉出1人失去心跳！

高嘉瑜超兇：給韓死唯一方法就是郭不選

iOS 13來了！iPhone 6S以上型號8大功能全升級

開箱YouTube訂閱破億「紅鑽石獎牌」

更多

最夯影音

更多

新北人魔殺小姊妹6年出獄再殺！　開門血腥味撲鼻...他血泊中吃便當

驚悚畫面曝！瑪莎拉蒂猛撞貨櫃車　海神三叉戟秒噴飛...駕駛當場慘死

麥克風卡妤！初參選台上90度鞠躬 下秒「蟑螂鬚掛麥」網笑：頭入選戰

小S抱不平：范范背超大黑鍋！　揭「梁靜茹離婚爆料」內幕

鄭茵聲聽到劉書宏...大器「讓給你！」　最討厭的食物竟然是XX

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面