華聞快遞／兩岸共同打造電商合作平台　拼年底賣10億人民台灣貨！

▲兩岸電商協作高峰論壇18日在杭州舉行。（圖／翻攝自中新網）

《浙江》：兩岸共同打造電商合作平台 拼年底賣10億人民台灣貨！

以「新機遇新連接新融合」為主題的兩岸電商協作高峰論壇18日在杭州舉行。論壇上，兩岸電商協作聯盟正式成立，提出今年實現在大陸電商平台銷售10億元人民幣台灣商品的目標。（中新網）

《北京》：東航大興機場航班從購票到登機全程可刷臉

東航聯合華為、聯通等公司18日在北京大興機場正式推出基於5G網路的智慧出行集成服務系統。乘坐東航航班的旅客只需要通過人臉識別，就可以完成全部出行流程。（中新網）

《福建》：寧德憧憬「萬億工業時代」

福建省寧德市過去受制於海防前線位置和交通瓶頸，經濟社會發展相對滯後，一度被稱為中國東南沿海的「黃金斷裂帶」。如今，這個城市的新增長極已經開始憧憬著邁入「萬億工業時代」。（中新社）

《香港》：年內第二次！香港金管局降息25個基點

繼美聯儲宣佈降息後，香港監管局19日早間發佈，基本利率根據預設公式下調25基點至2.25厘，即時生效，是年內第二次降息。（中新社）

▲東航大興機場航班從購票到登機全程可刷臉。（圖／翻攝自中新網）

《黑龍江》：中國（黑龍江）自由貿易試驗區黑河片區掛牌成立

中國（黑龍江）自由貿易試驗區黑河片區17日掛牌成立，標誌著大陸最北貿易試驗區片區的建設正式啟動。（央廣網）

《北京》：北京「夜消費」報告出爐 「00後」消費金額最高

北京市統計局公佈2019年北京市夜間消費調查報告。報告中，超過7成被訪者有夜間消費活動，每人每次平均消費多在300元人民幣以內，「00後」夜間消費金額最高。（新京報）

《雲南》：前8個月與「一帶一路」沿線國家貿易額達1042.3億元人民幣

昆明海關18日公佈，雲南省外貿進出口總值前8個月達1466.5億元人民幣，較上年同期增長19.7%，其中，與「一帶一路」沿線國家貿易額為1042.3億元人民幣，較上年同期增長17.1%。（中新社）

《廣西》：2019中國-東盟市長論壇南寧舉行 聚焦城市合作可持續發展

2019年中國—東盟市長論壇18日在廣西南寧舉行。來自中國—東盟105個城市約300名嘉賓齊聚一堂，就如何推動城市合作可持續發展、共創絲路美好未來，展開深入探討。（中新網）

▼福建省寧德市。（圖／翻攝自中新網）