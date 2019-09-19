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台南「土城彭于晏」暖送迷途老婦返家　少女直呼「我也想迷路」

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▲市警三分局土城派出所警員莊盛然主動關心老婦，並帶老婦返所安置照料，查明身分通親友來領回，獲得民眾好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲市警三分局土城派出所警員莊盛然主動關心老婦，並帶老婦返所安置照料，查明身分通親友來領回，獲得民眾好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名家住台南市北區的迷途老婦，9月17日晚上獨自呆坐在安南區青砂街二段229巷內，神情惶恐不安、語無倫次，幸經市警三分局警員，有「土城彭于晏」美譽的警員莊盛然發現主動關懷，老婦見員警態度溫和語氣誠懇，便配合返所，經警運用人臉辨識系統比對上百筆資料後，終聯繫上其遠方親戚後順利返家。

市警三分局土城派出所警員莊盛然，現年30歲，不僅臉龐帥氣、熱情洋溢，服務更是熱心體貼，平日素有「土城彭于晏」之稱，於9月17日下午4至5時家戶訪查勤務時，在青砂街二段229巷內，發現一名老婦呆坐路旁，神情不安、語無倫次，且感到體力不支及暈眩，相當危險，莊員隨即下車關懷詢問老婦是否願意跟警方返休息並查找家人，老婦原先見來者陌生不願配合，後見員警臉龐帥氣、誠懇關懷，頻頻好言安撫其不安情緒，終配合返回派出所休憩，當下更貼心牽老婦上巡邏車，此舉直讓轄內少女驚呼「我也想迷路」。

▲市警三分局土城派出所警員莊盛然主動關心老婦，並帶老婦返所安置照料，查明身分通親友來領回，獲得民眾好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據老婦親戚表示，84歲老婦因近年老邁，記性不佳，17日由北區搭計程車來土城採收香蕉，採收完畢後卻迷失方向，忘記返家的路，又因年邁體力不支，所以呆坐巷口不知所措，幸得莊員主動積極協助，並安全順利返家。

市警三分局長表示，莊員家戶訪查中觀察敏銳，主動關懷與照護年邁長者，完成本次助人義行，也呼籲家中如有高齡長者應多加關心，盡量能讓他隨身攜帶身分證件或在隨身之衣物繡上或寫上姓名、聯繫電話等資料，亦可向台南市社會局申請長者預防走失手鍊或至分局捺印指紋建檔，若老人不慎走失時，可由發現之員警或民眾及時通知家屬陪同帶回，使年長迷途之失智者免於危難。

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