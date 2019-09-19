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韓國瑜、郭台銘繼續鬥吧！　李艷秋：蔡英文若連任怨不得人

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▲▼郭台銘、蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者季相儒、ETtoday攝影中心、李毓康攝）

▲郭台銘、蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者季相儒、ETtoday攝影中心、李毓康攝）

記者呂欣玫／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘16日晚間突拋不選總統震撼彈，被視為藍營大團結，國民黨的態度也180度大轉變，從批評改為稱讚郭台銘有氣度。對此，資深媒體人李艷秋表示，就在藍營韓郭兩方人馬大戰的同時，蔡英文的執政漏風無人聞問，正義的最後防線綠化嚴重，狠酸「有這樣的在野黨，蔡英文理應繼續執政，這是台灣的宿命，怨不得人。」

郭台銘宣布不參與總統大選後，整個藍營瞬間鬆了口氣，包括韓國瑜、競選團隊、民代乃至於黨內的中常委們，都開始呼籲團結，對於郭台銘方面也開始釋出善意，希望能在距離大選倒數三個多月的時間內，有機會跟郭台銘冰釋前嫌，讓他再度支持國民黨與韓國瑜。

對此，李艷秋18日透過臉書指出，就在藍營韓郭兩方人馬大戰的同時，蔡英文的執政漏風無人聞問，在這段期間，光是司法這一塊，就發生法務部長為醫院漏税向檢查官「轉陳情」、法務部次長為好友高鐵上丟的三百萬撇清洗錢疑慮、職掌公務員最高懲處的公懲會委員長，為案件當事人提供法律意見，行為不當被免職，監察院還要調查他申報財產不實，連施明德也喊冤，説他碰到的法官擺明是墨綠，叫他和解，不然一定判輸。

李艷秋批評，正義的最後防線綠化嚴重，儼然另一個東廠，不知還有多少不可聞問的事正在發生，嚴重摧毀人權民主自由，「你們繼續吵吧！繼續鬥吧！繼續你死我活吧！有這樣的在野黨，蔡英文理應繼續執政，這是台灣的宿命，怨不得人。」

超越藍綠，就靠她了

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