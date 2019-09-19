　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中研院奪「科學界奧斯卡獎」　靠全球首張黑洞照片獲肯定

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 拍攝黑洞中研院團隊 。（圖／中央研究院天文及天文物理研究所提供）

▲中研院天文所參與的跨國EHT計畫獲得有科學界奧斯卡獎之稱的基礎物理突破獎。（圖／中央研究院天文及天文物理研究所提供）

記者崔至雲／台北報導

科學界知名的「突破獎基金會」近日宣佈，2020年度「科學界奧斯卡獎」的科學突破獎由中研院天文所參與的跨國「事件視界望遠鏡合作計畫」（The EHT Collaboration）所拍攝到的史上第一張黑洞影像團隊獲獎，高達300萬美金的獎金由347 位成員均分。

天文所指出，評審團認為該成就意義非凡，首先，所有望遠鏡收到的訊號，須先藉由原子鐘精確計時以同步整合，進而形成相當於地球大小的一座虛擬望遠鏡，此時才有足夠的解析力看到黑洞。

請繼續往下閱讀...

▲▼黑洞,Powehi。（圖／取自EHT collaboration）

▲人類首張黑洞照片。（圖／中研院提供）

此外，評審團也說，這張M87星系中心超大黑洞的影像，後續還經過大量分析、特殊演算程式開發等新穎技術，最後才顯示出一圈亮環，標記著光在繞著黑洞旋轉的位置，亮環中的那塊暗黑，代表著即使是光也無法從中逃離的黑洞重力區，黑洞暗影，正與愛因斯坦廣義相對論的預測完美相符。

中研院天文所指出，事件視界望遠鏡計畫重要成員共有347位，其中53位為中研院天文所格陵蘭望遠鏡計畫現職或前任同事，比例超過15%，突顯出台灣在此項成果中的分量。

中研院院士賀曾樸表示，中央研究院天文及天文物理研究所成立之初，即策略性挑選電波天文學以及干涉技術深入發展，目的在於取得極高解析力，過程困難，極具挑戰，獲得前沿科學重大成果的機會。「今天我們已看到了過去以為看不到的黑洞，這是台灣在科學方面的大豐收。」

▲▼ 拍攝黑洞中研院團隊 。（圖／中央研究院天文及天文物理研究所提供）

▲▼中研院拍攝黑洞團隊 。（圖／中央研究院天文及天文物理研究所提供）

▲▼ 拍攝黑洞中研院團隊 。（圖／中央研究院天文及天文物理研究所提供）

賀曾樸也進一步說明，EHT計畫共有八座望遠鏡，台灣和其中三座一直在合作，也就是次毫米波陣列望遠鏡、ALMA望遠鏡、及詹姆士克拉克麥斯威爾望遠鏡，台灣還佈建了格陵蘭望遠鏡，並已取得下一個實驗計畫所需資料。

參與這次拍攝黑洞的研究員陳明堂從20年前開始加入次毫米波陣列望遠鏡建造，乃至後來參與ALMA望遠鏡計畫，以及建置格陵蘭望遠鏡。對於這次獲獎陳明堂表示，「和這麼棒的團隊共事並得到這項殊榮，兩件事情都讓我很榮幸。」

▲▼ 拍攝黑洞中研院團隊 。（圖／中央研究院天文及天文物理研究所提供）

▲中研院拍攝黑洞團隊 。（圖／中央研究院天文及天文物理研究所提供）

格陵蘭望遠鏡計畫科學家，副研究員浅田圭一(Asada Keiichi)也說，1918年，人們發現了M87那裏有個「相對論性噴流」，100多年來天文物理學家持續探索噴流相關問題，如今我們已到了問題的「起源之地」，「我們認為，這個噴流是大黑洞在M87星系中心存在的間接證據。」

早期大多數天文學家都打算以觀測銀河中心黑洞為第一目標，但浅田博士很早就提議將M87黑洞納入觀測名單。浅田說，「對於史上第一張的黑洞圖像是來自M87星系，我們很自豪，因為，相對於銀河系中心黑洞，中研院團隊對M87黑洞投注的研究更多。」

此外，由於格陵蘭望遠鏡的加入以及觀測儀器的進步，天文所駐夏威夷資深科學家包傑夫(Geoffrey Bower)表示，「這只是個開始，我們未來將利用格陵蘭望遠鏡使事件視界望遠鏡取得更清晰的黑洞影像，讓我們能對愛因斯坦的廣義相對論，做出更強而有力的驗證。」

ET快訊
桃猿股權百分之百賣給日本樂天　明年隊名、球衣、隊徽都要換
陳進興「罪人遺書」！　17年成魔「最後內心獨白」揭黑化內幕
產檢全過關卻生罕病兒！48歲女星「揭穿醫生恐怖陰謀」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

手機大響別慌！全台周五09:21「地震速報」演練　10:00還有海嘯警報

獨／清大爆群聚流感...材料系1、2年級停課5天隔離　57人感染38人確診A流

輪椅伯「拿400號」排隊量血壓！她超暖二幫：我雞婆路人甲　護理師聽完抱歉

現在日用品也有送！Uber Eats「全家專區」9／25正式上線

「梅山斷層往西延伸」　中正大學學者：從土壤液化推論證實可能性

2排字美炸！鋼筆妹寫字「習慣斜放紙張」被糾正就卡　千人瘋+1：放正不會寫

曼哈頓絕美懸日在台中！公益路「卡位」　盧秀燕籲注意安全

大嫂生男寶！長輩下令「姑姑送鞋」：孩才能長牙　她轟習俗…網反轉真相長知識

公視董監事難產！　鄭麗君揭「制度門檻過高」：10位都差1票

買水餃暗藏驚喜！10顆全黏上「噁黃紙條」還卡碎屑　網一看傻眼：記憶吐司喔

新北人魔殺小姊妹6年出獄再殺！　開門血腥味撲鼻...他血泊中吃便當

驚悚畫面曝！瑪莎拉蒂猛撞貨櫃車　海神三叉戟秒噴飛...駕駛當場慘死

麥克風卡妤！初參選台上90度鞠躬 下秒「蟑螂鬚掛麥」網笑：頭入選戰

小S抱不平：范范背超大黑鍋！　揭「梁靜茹離婚爆料」內幕

鄭茵聲聽到劉書宏...大器「讓給你！」　最討厭的食物竟然是XX

屏東海生館12歲以下免費入園！秋冬看企鵝寶寶、海藻森林拍美照

韓國瑜拜天公廟遇突襲　男大聲嗆：騙子！落跑市長！辭職！

唐氏症情侶機場久別重逢！ 激動相擁逼哭網友：要幸福

教育萌寶「如何開口禮貌要東西」 老爸搏命演出2孩笑嗨...網狂讚！

高雄超俗自助餐「60元無限吃到飽」 另家佛心45元雞腿便當全年不漲！

手機大響別慌！全台周五09:21「地震速報」演練　10:00還有海嘯警報

獨／清大爆群聚流感...材料系1、2年級停課5天隔離　57人感染38人確診A流

輪椅伯「拿400號」排隊量血壓！她超暖二幫：我雞婆路人甲　護理師聽完抱歉

現在日用品也有送！Uber Eats「全家專區」9／25正式上線

「梅山斷層往西延伸」　中正大學學者：從土壤液化推論證實可能性

2排字美炸！鋼筆妹寫字「習慣斜放紙張」被糾正就卡　千人瘋+1：放正不會寫

曼哈頓絕美懸日在台中！公益路「卡位」　盧秀燕籲注意安全

大嫂生男寶！長輩下令「姑姑送鞋」：孩才能長牙　她轟習俗…網反轉真相長知識

公視董監事難產！　鄭麗君揭「制度門檻過高」：10位都差1票

買水餃暗藏驚喜！10顆全黏上「噁黃紙條」還卡碎屑　網一看傻眼：記憶吐司喔

普萊斯2.2局爆7分休1個月　提前關機解決左腕傷勢

滑翔傘纜繩60米高空斷裂！　18歲醫科生被狂風捲走「猛撞棕櫚樹」亡

iPhone 11 Pro Max實機首拆！電池容量較前代大增25%

勒死長榮空姐妻伴屍3小時！狠夫被判15年 家屬「會再上訴」痛斥：無法原諒

全民拚健康！陸國務院：領導幹部帶頭戒煙　價格稅收助攻

台南五條港里成立關懷據點　郭綜合醫院力挺健康講座

中職／桃猿今年最後一個球季　年底舉辦告別賽

中國公開賽／周天成激戰黃宇翔27度平手　直落二晉級8強

手機大響別慌！全台周五09:21「地震速報」演練　10:00還有海嘯警報

地價稅11月開徵！申請特別稅率、減免者　下周一截止

生活熱門新聞

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　..

一次訂31杯飲料！外送員教一招..

最怕自備環保杯！飲料員：會升天..

塔巴最快今生成！周五六最靠近「..

準塔巴颱風路徑出爐！逼台甩雨2..

大叔插隊點餐　店員秒擊落！她爽..

男夾蛇求解！網友怒：要夾斷牠嗎

1.3億風神等5年領牌了　後照..

1萬2請新秘！新娘被畫得像鬼...

就在家門口！颱風「塔巴」可能生..

陽明交大合併案通過　陽明學生會..

中秋節買吐司！老闆燦笑他卻好心..

兒狂鑽胯下　美媽腳開開崩潰：回..

塔巴可能生成　彭啟明：若轉彎離..

更多熱門

相關新聞

挨批「政治干預學術」　陸委會：涉及兩岸條例

中研院日前指出，在大陸擔任大學教師的人，8月起不可兼任中研院的研究人員，讓國民黨立委質疑「陸委會、教育部判斷標準不同」。對此，陸委會則回應，國人前往大陸任職，牽涉到兩岸條例第33條的適用問題，是否有違反該條文，要從任職者所擔任的「組織」、「職務」屬性來判斷，並沒有「陸委會與教育部立場歧異」的狀況。

中研院成立「安進學院」育生技人才

中經院：PMI連續4個月緊縮　NMI該旺不旺

中研院：找到關鍵降「腦火」的蛋白質

過動與吃不營養有關！中研院點名NG食物

關鍵字：

中研院科學界奧斯卡獎黑洞事件視界望遠鏡合作計畫科學突破獎

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

《信號》殺人魔找到了　消失33年…「下體塞桃」5年內殺9人

少女放學回家蹲廁所竟離奇暴斃

賴品妤泳照曝光　黑色比基尼辣哭網友

女生「尿尿不要用擦的」！醫：難怪下體飄臭

工程師10年存250萬　妻子4年內全部捐掉

《信號》嫌犯1994年又殺人！「跟妻子吵架」性侵20歲小姨子

胖老爹走下神壇？內行人推2家超猛炸雞店

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

華城連環「10血案細節」曝！ 性侵塞桃、原子筆殺9女

台南女騎士斷兩截慘死　女同事目睹嚇哭

姊爬上老公床！王瞳心死削髮為尼

中和民宅氣爆　2女被拉出1人失去心跳！

高嘉瑜超兇：給韓死唯一方法就是郭不選

iOS 13來了！iPhone 6S以上型號8大功能全升級

開箱YouTube訂閱破億「紅鑽石獎牌」

更多

最夯影音

更多

新北人魔殺小姊妹6年出獄再殺！　開門血腥味撲鼻...他血泊中吃便當

驚悚畫面曝！瑪莎拉蒂猛撞貨櫃車　海神三叉戟秒噴飛...駕駛當場慘死

麥克風卡妤！初參選台上90度鞠躬 下秒「蟑螂鬚掛麥」網笑：頭入選戰

小S抱不平：范范背超大黑鍋！　揭「梁靜茹離婚爆料」內幕

鄭茵聲聽到劉書宏...大器「讓給你！」　最討厭的食物竟然是XX

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面