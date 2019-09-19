中研院奪「科學界奧斯卡獎」　靠全球首張黑洞照片獲肯定

▲中研院天文所參與的跨國EHT計畫獲得有科學界奧斯卡獎之稱的基礎物理突破獎。（圖／中央研究院天文及天文物理研究所提供）

記者崔至雲／台北報導

科學界知名的「突破獎基金會」近日宣佈，2020年度「科學界奧斯卡獎」的科學突破獎由中研院天文所參與的跨國「事件視界望遠鏡合作計畫」（The EHT Collaboration）所拍攝到的史上第一張黑洞影像團隊獲獎，高達300萬美金的獎金由347 位成員均分。

天文所指出，評審團認為該成就意義非凡，首先，所有望遠鏡收到的訊號，須先藉由原子鐘精確計時以同步整合，進而形成相當於地球大小的一座虛擬望遠鏡，此時才有足夠的解析力看到黑洞。

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▲人類首張黑洞照片。（圖／中研院提供）

此外，評審團也說，這張M87星系中心超大黑洞的影像，後續還經過大量分析、特殊演算程式開發等新穎技術，最後才顯示出一圈亮環，標記著光在繞著黑洞旋轉的位置，亮環中的那塊暗黑，代表著即使是光也無法從中逃離的黑洞重力區，黑洞暗影，正與愛因斯坦廣義相對論的預測完美相符。

中研院天文所指出，事件視界望遠鏡計畫重要成員共有347位，其中53位為中研院天文所格陵蘭望遠鏡計畫現職或前任同事，比例超過15%，突顯出台灣在此項成果中的分量。

中研院院士賀曾樸表示，中央研究院天文及天文物理研究所成立之初，即策略性挑選電波天文學以及干涉技術深入發展，目的在於取得極高解析力，過程困難，極具挑戰，獲得前沿科學重大成果的機會。「今天我們已看到了過去以為看不到的黑洞，這是台灣在科學方面的大豐收。」

▲▼中研院拍攝黑洞團隊 。（圖／中央研究院天文及天文物理研究所提供）

賀曾樸也進一步說明，EHT計畫共有八座望遠鏡，台灣和其中三座一直在合作，也就是次毫米波陣列望遠鏡、ALMA望遠鏡、及詹姆士克拉克麥斯威爾望遠鏡，台灣還佈建了格陵蘭望遠鏡，並已取得下一個實驗計畫所需資料。

參與這次拍攝黑洞的研究員陳明堂從20年前開始加入次毫米波陣列望遠鏡建造，乃至後來參與ALMA望遠鏡計畫，以及建置格陵蘭望遠鏡。對於這次獲獎陳明堂表示，「和這麼棒的團隊共事並得到這項殊榮，兩件事情都讓我很榮幸。」

▲中研院拍攝黑洞團隊 。（圖／中央研究院天文及天文物理研究所提供）

格陵蘭望遠鏡計畫科學家，副研究員浅田圭一(Asada Keiichi)也說，1918年，人們發現了M87那裏有個「相對論性噴流」，100多年來天文物理學家持續探索噴流相關問題，如今我們已到了問題的「起源之地」，「我們認為，這個噴流是大黑洞在M87星系中心存在的間接證據。」

早期大多數天文學家都打算以觀測銀河中心黑洞為第一目標，但浅田博士很早就提議將M87黑洞納入觀測名單。浅田說，「對於史上第一張的黑洞圖像是來自M87星系，我們很自豪，因為，相對於銀河系中心黑洞，中研院團隊對M87黑洞投注的研究更多。」

此外，由於格陵蘭望遠鏡的加入以及觀測儀器的進步，天文所駐夏威夷資深科學家包傑夫(Geoffrey Bower)表示，「這只是個開始，我們未來將利用格陵蘭望遠鏡使事件視界望遠鏡取得更清晰的黑洞影像，讓我們能對愛因斯坦的廣義相對論，做出更強而有力的驗證。」