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推進《香港人權與民主法案》　美國會委員會計畫「下週開始表決」

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▲▼香港眾志秘書長黃之鋒、香港歌手何韻詩力挺通過香港人權法案。（圖／路透）

▲香港眾志秘書長黃之鋒（左1）、香港歌手何韻詩（左2）力挺通過香港人權法案。（圖／路透）

記者朱世凱／綜合報導

美國國會委員會決定將在下週開始表決《2019香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act of 2019），法案內容包括每年檢討香港自治狀態是否足以享有特殊經濟待遇，並且對傷害香港自治權者實施制裁。聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也透露，參眾兩院的民主、共和黨人都熱情支持這項法案。

據《路透社》報導，裴洛西與兩黨議員，以及香港眾志秘書長黃之鋒、香港歌手何韻詩等人士昨（18）日共同舉行記者會，大家都力挺《香港人權與民主法案》。裴洛西說，「我們與所有為了爭取和平、並且對未來充滿希望的人站在同陣線上。」

報導指出，眾院外交事務委員會（House Foreign Affairs Committee）領袖指出，委員會預計在下週針對法案展開辯論與表決的最後審議。外界都預期這項法案將會過關，並送交給眾院全體表決。參院外交委員會的發言人也說，他們也在忙著參院版本的法案，希望可以趕在下週進行最後審議。

▼不少香港民眾同樣敦促法案盡快通過。（圖／路透）

▲▼不少香港民眾同樣敦促法案盡快通過。（圖／路透）

報導提到，這項法案的內容要等到兩院通過後才能定案，而且還需要經過美國總統川普簽署才能正式成為法律。目前眾院版本的法案要求每年評估香港自治情況，確保香港的自治權等條件仍符合1992年「美國－香港政策法」（United States-Hong Kong Policy Act）所賦予的特殊經濟待遇（包括保持自治）。

共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）在記者會上透露，法案也會要求川普政府查清楚，並制裁那些應該對「香港人權遭到侵犯」擔負責任的人。不過仍有部份團體憂心，這項法案可能會威脅到中美的貿易談判；然而，法案的支持者卻反駁說，「我們不該讓商業利益來影響我們的政策。」

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▼9月8日的香港人權與民主祈禱會。（圖／路透）

▲▼香港人權與民主祈禱會。（圖／路透）

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