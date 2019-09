推進《香港人權與民主法案》　美國會委員會計畫「下週開始表決」

香港眾志秘書長黃之鋒日前接受外國媒體訪問時表示,「7月1日示威者衝擊立法會事件中,沒有警務人員受傷」(During the 1st July, none of the police or none of the security guards got hurt)。對此,警方18日晚在臉書發文反駁,當日的行動中共有14名警務人員受傷。