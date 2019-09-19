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2大媽為搶「仁當」菜互毆！婚禮秒變灑狗血鄉土劇　網笑翻：值得奮鬥

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實習記者陳妙津／綜合報導

印尼近日有一則婚禮影片引發網友熱議。在這一場以自助餐形式舉辦的婚禮中，2名大媽賓客竟因一道「仁當」菜而大打出手，還不斷說出超嗆台詞，讓旁人差點以為是在看八點檔。影片曝光後讓網友全笑翻，這道菜也因此爆紅。

據《每日郵報》報導，這場印尼婚禮中，新人特地準備自助餐宴請賓客，沒想到卻反而造成兩名大媽排隊拿菜時爭執起來。褐衣大媽痛斥另名寶藍衣大媽拿了太多菜，「你太無恥了，沒水準，拿這麼多是想餵全村嗎？」寶藍衣大媽則高聲反嗆，「我想做什麼救做什麼，何況妳插隊。」

▲▼印尼大媽在婚禮上為了搶菜大打出手。（圖／翻攝自推特／@na_dirs）

▲印尼大媽在婚禮上為了搶菜大打出手。（圖／翻攝自推特／@na_dirs）

兩人隨即拿著盤子大打出手，連一旁的賓客都無法阻止這場鬥毆，婚禮現場瞬間變成狗血的鄉土劇，所有人都不知所措。寶藍衣大媽還發飆大罵一名想勸架的男子，隨後轉頭繼續和褐衣大媽對嗆互推。

這段影片在網路上曝光後，也引起熱議，網友們發現被爭奪的菜色名為「仁當」，是一種辛辣的印尼肉類料理，通常在節日或重要活動時用於款待客人。網友紛紛笑稱，「仁當就是生命！值得奮鬥！仁當就是一切！」、「不要在仁當前面打架啦！」、「我能懂大媽們幹嘛搶仁當，來澳洲之後真的很少會吃到。」

►生火了！連我媽都用到發光

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