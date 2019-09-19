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被小姐放鳥性侵53歲媽媽桑報復！　17歲男被判入獄7年鞭刑15下

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▲▼鞭子,鞭刑,鞭打。（圖／CFP）

▲涉案少年被判7年刑期以及鞭刑15下。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

新加坡一名17歲少年因為和朋友被應召小姐爽約，為了報復，竟然就改約53歲媽媽桑，等人到場後不但持刀威脅性侵，還要對方留下身上所有財物才准離開，日前因性侵、搶劫等罪被判入獄7年與鞭刑15下。

17歲施姓少年2017年與23歲友人楊男以及其女友周女聊天時，一起想出勒索賣淫女子的方法，便於10月1日找上53歲媽媽桑請對方幫忙介紹一名菲律賓裔的小姐上門，沒想到小姐突然爽約，他們便以新加玻幣900元（約台幣2萬元）的報酬，要求媽媽桑於隔日親自提供「到府服務」。

媽媽桑被騙進楊男房間後，施男與周女假扮成高利貸份子突然闖進屋內，要求她幫忙支付楊男的債務，不從就被施男持刀架在脖子上，威脅脫掉身上衣物，等到情侶檔離開後慘被性侵。

受害人一共被偷走新加坡幣100元（約台幣2248元）現金，以及2支手機和香菸等財物，警方接獲報案後，很快便於隔日逮捕3人到案，調查後發現這並不是3人第一次犯案，9月時也曾使用類似手法搶劫了另一名性工作女子。

本案16日開庭審理，施男的父母寫下689字求情信，希望法官能夠念在孩子年紀還小的情況下網開一面，然而副檢察官指出，3名被告雖然年輕但已多次連續犯案，且施男還犯下性侵罪行，希望法官能夠處以重刑。施男後來被處以7年刑期和鞭刑15下，楊男則被判處3年刑期和鞭刑12下，周女則被處以4年刑期。

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