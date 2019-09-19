雲端最前線／郭不選後 藍營將啟動總統、立委聯合作戰

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鴻海創辦人郭台銘宣布不參選2020總統大選連署後，讓藍營整合重現曙光。國民黨組發會主委李哲華18日受訪表示，目前整體區域聯合作戰都已經啟動，一連串把這個競選、助選、輔選的三個體系做一個強力的整合。此外，外傳郭台銘幕僚群有望揮軍國會。永齡基金會副執行長蔡沁瑜18日受訪時證實「不排除」，但既然要出馬就是以贏為目標，她也強調，是否參選立委將會做通盤的考量。對此議題，《雲端最前線》19日邀請前立法委員沈富雄、台北市議員李柏毅、民眾黨發言人陳思宇、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉一同深入剖析。

▲高雄市長韓國瑜、前鴻海董事長郭台銘。（合成圖／ETtoday資料照）

關於郭台銘可能與台北市者柯文哲合作搶立委席次，李哲華說，立委選舉在登記前，都還有很大變數，所以目前國民黨就做好自己的工作，主軸放在總統跟立委的聯合競選，其他陣營或其他黨派的一個選舉，因為時間還長，變數很多，所以目前要做深入的評估是上有點困難。是否跟郭台銘有整合的機會？李哲華說，國民黨一定團結所有能夠願意把蔡英文下架的力量，「我想這是我們大家共同的目標」。國民黨是否會再去找郭台銘？李哲華說，熱愛中華民國的各方的好朋友，大家都會盡一份心力。

▼前鴻海董事長郭台銘。（圖／翻攝自郭台銘影片）

此外，日前傳出郭台銘幕僚群有望揮軍國會。永齡基金會副執行長蔡沁瑜18日受訪時證實「不排除」，她強調，是否參選立委會做通盤考量，也希望跟台灣民眾黨、前立法院長王金平的大聯盟合作，讓郭台銘提出的「0到6歲國家養」等政見從體制內推動。被問到是否親自參選立委，蔡沁瑜說，「我自己還在思考，畢竟我還有家庭，這部分還需要時間想清楚」，若參選是以無黨籍身份還是加入民眾黨？蔡沁瑜則強調「還在研議」。對此議題，《雲端最前線》19日邀請前立法委員沈富雄、台北市議員李柏毅、民眾黨發言人陳思宇、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉一同深入剖析。

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