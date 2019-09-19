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15歲爽中2次樂透！他和家人「斷絕關係」四處揮霍　晚年潦倒後悔了

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▲樂透,彩券。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲Do Hoang Toan中了彩劵後四處揮霍。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者陳妙津／綜合報導

中樂透大獎是許多人夢寐以求的事，而若你中樂透拿到巨額獎金，你會做什麼呢？越南一名男子在年僅15歲時，就連續中了2次樂透，獲得了不少財富，不過他卻沉迷於與朋友吃喝玩樂，逐漸與家人疏遠，連家人借錢也不理，直到花光積蓄，晚年時只能潦倒地在公園中遊蕩。

越南媒體報導，64歲的Do Hoang Toan的住處離公園很近，每日都會到公園運動、遊蕩，但他卻有個不同尋常的年少時光。Do Hoang Toan表示，自己有9個兄弟姊妹，因為家境貧困，他不得不在唸完小學一年級後放棄學業，替家中分擔一些經濟壓力。

15歲時，Do Hoang Toan偶然遇到一名抱著孩子的女人在賣彩券，稍作猶豫後，他買下了5張，結果竟幸運中了1張頭獎與2張安慰獎，共計300萬越南盾（約4000元新台幣）。在當時，越南公務員的月薪低於5000越南盾（約6元新台幣），因此300萬越南盾可說是筆巨款，年輕的Do Hoang Toan將錢交給父親保管，偶爾提取零用錢花用。

中獎，彩券，樂透。（圖／達志影像）

▲中了巨額獎金，你會做什麼呢？（圖／達志影像）

但Do Hoang Toan逐漸開始整日和朋友拿著錢鬼混，心情好就替朋友們的花用買單，更奇的是，12月時他再度中了彩券，贏到700萬越南盾（約9000新台幣），而當時最貴的名車約100萬越南盾。年紀輕輕便唾手可得大筆財富，也讓Do Hoang Toan因此持續墮落。

Do Hoang Toan不僅大肆揮霍金錢，還曾到胡志明市闖蕩，卻慢慢與家人疏遠，甚至忽視父母或兄弟姊妹的求助。但再多的錢總有用完的一天，如今的Do Hoang Toan已經64歲，且早已散盡財產，晚年潦倒，他希望能將自己年少輕狂的往事分享給年輕人們，希望不要有人重蹈覆轍。

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