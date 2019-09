無人機突然警告「有鯊魚」！　衝浪男回頭驚見3.9公尺黑影驚險逃命

▲男子成功用無人機阻止鯊魚攻擊事件。(圖/翻攝自Twitter/Christopher Joye)

記者李振慧/綜合報導

澳洲一名男子在海中從事衝浪活動時,突然被一台無人機大聲警告,身邊附近有鯊魚,他仔細一看,不遠處水中的確有一龐然大物的黑影,嚇得他趕緊划回岸上才幸運逃過一命。

這起驚險事件15日發生在新南威爾斯州(New South Wales)的韋里海灘(Werri Beach),無人機玩家喬伊(Christopher Joye)當時正在使用無人機巡邏海面,剛好發現一條長約2.7公尺至3.9公尺之間的鯊魚,正在朝一名衝浪者靠近,便趕緊使用無人機廣播向對方發出警告訊息,「鯊魚!鯊魚!鯊魚!馬上撤離水面」。

被警告的男子一開始還搞不清楚狀況,先看向了無人機,接著便奮力划水想要上岸,原本想靠近的鯊魚,也因為他的舉動受到驚嚇而放棄潛回深海中。

喬伊表示,這可能是全世界第一起用無人機警告,而成功阻止鯊魚攻擊人的事件,「這就是我為什麼購買搜救無人機,因為能夠發出警告並與遭遇危險的人溝通」,而且對於鯊魚來說,無人機也比鯊魚網要來得更安全有效。

At Werri Beach today this large shark was approaching a surfer, and I used my drone's speaker system to warn him. Watch him look up at the drone, then bolt, with the sudden splashing warding off the approaching shark @smh @FinancialReview pic.twitter.com/awjDHMoUVq