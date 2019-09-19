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無人機突然警告「有鯊魚」！　衝浪男回頭驚見3.9公尺黑影驚險逃命

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無人機突然警告「有鯊魚」！　衝浪男回頭驚見3.9公尺黑影驚險逃命。（圖／翻攝自Twitter／Christopher Joye）

▲男子成功用無人機阻止鯊魚攻擊事件。（圖／翻攝自Twitter／Christopher Joye

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名男子在海中從事衝浪活動時，突然被一台無人機大聲警告，身邊附近有鯊魚，他仔細一看，不遠處水中的確有一龐然大物的黑影，嚇得他趕緊划回岸上才幸運逃過一命。

這起驚險事件15日發生在新南威爾斯州(New South Wales)的韋里海灘(Werri Beach)，無人機玩家喬伊(Christopher Joye)當時正在使用無人機巡邏海面，剛好發現一條長約2.7公尺至3.9公尺之間的鯊魚，正在朝一名衝浪者靠近，便趕緊使用無人機廣播向對方發出警告訊息，「鯊魚！鯊魚！鯊魚！馬上撤離水面」。

被警告的男子一開始還搞不清楚狀況，先看向了無人機，接著便奮力划水想要上岸，原本想靠近的鯊魚，也因為他的舉動受到驚嚇而放棄潛回深海中。

喬伊表示，這可能是全世界第一起用無人機警告，而成功阻止鯊魚攻擊人的事件，「這就是我為什麼購買搜救無人機，因為能夠發出警告並與遭遇危險的人溝通」，而且對於鯊魚來說，無人機也比鯊魚網要來得更安全有效。

►即日起，我退出老化黨。

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