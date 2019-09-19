大選結果快「翻船」　以色列總理取消參加聯合國大會…3項貪瀆案纏身

▲大選結果對以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）來說並不樂觀，即便表態樂意組成聯合政府，與他親近的政黨也被排除在外。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

以色列大選當地時間週二（17日）開出的91％選票顯示，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）領導的「聯合黨」拿下31席，落後前參謀總長甘茨（Benny Gantz）率領的「藍白聯盟」的32席。若結果保持不便，面臨3起貪瀆案的納坦雅胡將可能狼狽下台。消息指出，納坦雅胡以「國內政治環境因素」為由，取消赴美參加下週的聯合國大會。

綜合BBC、CNN等外電報導，這次大選已是以色列5個月內第2次，總統李佛林為了避免歹戲拖棚，要求「必須避免第3次大選」。以色列國會共有120席次，如今兩黨都沒有贏得過半的61席，因此第三大黨「以色列是我們的家園黨」（Yisrael Beiteinu）掌握關鍵的權力平衡角色。其黨魁李柏曼（Avigdor Lieberman）重申大聯合政府的支持，主張內閣納入「以色列家園黨」、聯合黨以及藍白聯盟，唯獨排除極端正統派等猶太教意識高漲的政黨共同組閣。





▲「以色列家園黨」成為關鍵，圖為黨魁李柏曼（Avigdor Lieberman）。（圖／路透）

《耶路撒冷時報》指出，儘管外界聲浪大多反對，納坦雅胡18日仍在演講中表示，將要建立聯合政府，「所有聯合黨的合作夥伴都想要向前邁進，建立一個強大的政府，不允許危險的反猶太主義的政府。我們將會團結，一起面對黨和國家前方的任務與難關。」然而目前情況顯然對納坦雅胡不利，因為他倚重的盟友已經被李柏曼明確指明「必須排除」，因此納坦雅胡這次的組閣之路困難異常。

幾乎一向和納坦雅胡同個鼻孔出氣的美國總統川普表示，目前尚未和納坦雅胡聯絡，「我們早就知道席次會很接近，會先瞧瞧結果怎麼樣。我們的關係和以色列緊緊相連！」

▲川普表示，大選開票至今尚未與以色列總理納坦雅胡通話。（圖／達志影像／美聯社）

作為以色列任期最長的領導人，力拚角逐第5任首相寶座的納坦雅胡此前坦承，若再次執政，將會併吞約旦河西岸占領區的猶太人定居區域和其他土地，此舉引來巴勒斯坦人警告，成真的話將會扼殺所有和平的希望。立場鮮明的納坦雅胡只要能繼續在位，就可以施壓內閣給他刑事豁免權；然而一旦這次大選確定失利，他將會落入3項貪瀆官司的泥濘之中。

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