14歲屁孩做「腥味鬆餅」給老師吃　老師吃完還讚：味道棒！

▲學生竟然把摻了精液的鬆餅拿給老師吃。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國俄亥俄州一所中學去年曾發生7名14歲學生惡意將精液摻進菜餚中，再拿去給老師吃的誇張影片，影片被分享至YouTube上後引發軒然大波。其中1名肇事學生近來在法庭聽證會上坦承罪行，被判入青少年拘留中心服刑30天，以及完成超過100小時社區服務，並寫信向老師們道歉。

這起事件去年5月16日發生在特拉華郡(Delaware County)的Olentangy Hyatts Middle School，有學生趁著學校舉辦烹飪比賽時，帶來了一包裝滿精液的袋子，並將內容物摻入要給評審老師吃的鬆餅中。影片中可看到，學生將「腥味鬆餅」拿給老師吃時，一名老師詢問，「這是用羊奶還是牛奶做的呢？」他回覆，「牛奶」，另一名老師則問，「是鮮榨牛奶嗎？」學生鼓掌回應時，一名老師當場稱讚，「我沒騙你，味道真的很好」，此時可聽到拍攝者在旁邊咯咯偷笑。

本案16日開庭時，檢察官舍費爾(Melissa Schiffel)認為，學生的行為不只是單純的惡作劇，而是犯罪事件，因為他們是刻意針對老師，而且是發生在學校。一名受害女老師也在法庭上表示，她不解學生為什麼要這樣做，並且因為這件事情受到了嚴重的打擊。目前7位被告，其中4人被控襲擊老師，3人被控同謀攻擊老師，1人被控竄改證據，1名15歲學生認罪後已被判刑30天，其他同夥則將在之後進行庭審。

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