新黨助戰韓國瑜　郁慕明喊話韓粉：不必擔心！ 我們是去打蔡英文的

▲韓國瑜。（資料照／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

新黨總統參選人楊世光17日赴中選會，登記為第15任總統副總統被連署人。黨主席郁慕明也希望，能藉此發揮母雞帶小雞的效果，為立委選情加分，也會協助在兩岸政策中理念較相近的國民黨總統參選人韓國瑜，盼團結一致將民進黨政府下架，更向韓粉喊話「不必擔心，我們是去打蔡英文的。」

郁慕明表示，之前國民黨陷入分裂危機，如今郭台銘退出參選後，就可以公開自己的「陽謀」。這次推出楊世光除了給年輕人機會之外，同時也提高媒體能見度，再來就是拉抬立委選情，而最後的大選結果，他以1998年王建煊參選台北市長的例子，「票在你們手裡，大家該集中就集中，最後團結支持韓，大家同心拉下蔡政府，有何不可？」

▲新黨主席郁慕明。（資料照／記者陳政錄攝）



楊世光也強調，2020大選的最大目標，就是下架民進黨，「韓國瑜也毫無疑問還是藍營的主帥」，綠營部份除了總統蔡英文之外，呂秀蓮也宣布參選，時代力量也可能推出人選，這樣韓國瑜就處於劣勢的狀態，新黨的參選就是要發揮助戰的效果，避免韓被綠營圍剿。

在兩岸政策的部分，楊世光說，選舉的唯一主張，就是台灣要維持現狀，一國兩制將是台灣最好的選擇，台灣很好，很有能力，可是台灣年輕人缺乏的是好的機會，要讓台灣有好的機會，維持現狀的可能，「一國兩制是最重要、最好、甚至是唯一的選擇」。

▲新黨總統參選人楊世光。（圖／記者林敬旻攝）

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