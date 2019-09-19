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國外相機評測網站新評分標準：超廣角、夜拍都入測試項目

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▲▼iPhone 11。（圖／達志影像／美聯社）

▲在iPhone 11系列手機發佈後一週，國外相機評測權威網站DxOMark宣布新增超廣角、夜拍二大手機相機測試項目。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱倢芯／綜合報導

不知道是不是巧合，在iPhone 11系列手機發佈後一週，國外相機評測權威網站DxOMark宣布新增超廣角、夜拍二大手機相機測試項目，而今年iPhone 11系列的新相機系統特點恰好就是增加了超廣角、夜拍兩大功能。

DxOMark在18日時發文指出，將會在測試項目中新增超廣角、夜拍的評測；在超廣角的測試條件中，技術人員將在戶外、室內的明亮環境中測試超廣角相機功能，在同一個環境當中，都會捕捉超過百張圖像。

在品質要求方面，該團隊將會針對動態範圍、色彩渲染、影像細節、噪點處理，以及自動對焦性能與準確度進行分析、評分。舉例來說，在超廣角的影像中，往往會有過於明顯的動態範圍效果，這會使得影像看起來不自然；最好的超廣角影像，應該是要在捕捉高光和陰影細節間找到一個平衡點，並渲染具有自然對比度和色彩的影像。

而在夜拍模式的評測項目中，團隊會在許多典型的低光環境中（如夜晚街道、遊樂園等）進行拍攝，測試過程中也使用閃光燈開啟、關閉、自動開啟，以及夜間模式來捕捉所有的場景。

DxOMark認為，在夜拍測試項目中，首要進行評分的就是曝光、色彩、細節保留、噪點處理，以及自動對焦性能等項目。

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