大港是高雄文化識別！　鄭麗君「停辦很可惜」：少一點政治考量

▲文化部長鄭麗君接受廣播節目訪談。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

記者胡順惠／台北報導

在高雄深耕16年的「大港開唱」宣布明年停辦，臉書發文提及「明顯感受不到市府對大港的支持」，疑似被政治力刁難。文化部長鄭麗君19日表示，文化部從2010年開始補助軟體預算，由高雄市政府執行，在南流（高雄流行音樂中心）即將完工之際很可惜，希望少一點政治考量、多一點對文化藝術的支持。

鄭麗君在廣播節目「周玉蔻嗆新聞」表示，紙風車、大港開唱等文化藝術活動，都是長期深耕的重要平台，過去長期在民間貢獻，像是大港開唱從2006年開始，每年都有80幾組樂團表演，深深體認到藝文團體很辛苦，應該放下黨派立場，給予完全的信任與支持。

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▲「大港開唱」宣布明年停辦。（圖／翻攝自臉書／Megaport 大港開唱）

鄭麗君說，2010年開始補助高雄市政府，希望以軟體帶動硬體，在南流即將完工之際停辦很可惜，因為大港開唱是從高雄成長，已經是明顯的文化識別，原本期待高雄做為流行重鎮，與台北流行音樂中心成為「亞洲雙引擎」。

「呼籲（高雄市政府）少一點政治考量，多一點對文化藝術的支持。」鄭麗君表示，前陣子優人神鼓在山上的劇場火災燒掉，紙風車也在民間深耕已久，文化應該使人團結，藝術、文化需要長期耕耘，才能成為國際品牌走出台灣，音樂藝術季要成為藝術指標，應跨越黨派立場共同支持。

鄭麗君指出，除了南流北流雙引擎，文化部也將在桃園、新竹在設立演出場所，像是桃園做戶外音樂劇場，支持中小型場館轉型，讓文化演出平台成為完整生態系，因為每個平台都很珍貴，希望大家珍惜藝文團體長期的努力。