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防疫失敗「30年吃不到國產五花肉」！　南韓爆非洲豬瘟2天後解除禁運

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▲▼ 南韓爆發首例非洲豬瘟疫情，政府把動物疾病警戒升至最高級別。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 當局派出防疫小組展開消毒工作。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓目前累積2起非洲豬瘟（ASF）確診病例，政府第一時間下達生豬禁運令。經緊急消毒及撲殺豬隻的作業，禁運令今（19）日上午6時30分已經全面解除。但專家警告，爆出疫情便代表「地獄之門已經打開，一不小心就可能得等到30年後才吃得到國產五花肉」，認為防疫當局應採取比現下更加果敢的決策。

位於兩韓邊境的京畿道坡州市17日成為南韓全國第一個淪陷的行政區，隔天鄰近的漣川郡也傳出確診病例。17日坡州爆發疫情後，農林畜產食品部立即向境內所有養豬場、屠宰場、飼料廠及車輛發出禁運令，要求自當天上午6時30分起的48小時內停止一切運輸活動。

▲▼南韓爆發非洲豬瘟疫情。（圖／翻攝自Google Maps）

▲ 南韓鄰近北韓的2個行政區爆出非洲豬瘟。（圖／翻攝自Google Maps）

農林畜產食品部今早宣布，禁運令時隔2天正式解除，豬肉批發市場交易將恢復正常，疫病爆發後一度飆漲的豬肉價格有望恢復。當局也說明，非洲豬瘟不會傳人，消費者可以安心食用。

另一方面，18日漣川郡也宣告淪陷後，首爾大學農業經濟社會學系教授文正勳（音譯）向《中央日報》說明，既有的南韓養豬場防疫系統主要針對口蹄疫及豬瘟（CSF），但非洲豬瘟是完全不同的疫病，「我們從來沒有經歷過。」他指出，非洲豬瘟疫情蔓延速度極快，致死率達100%，「無法預測靠現有的防疫系統能否成功。」

文正勳主張，應該擴大撲殺豬隻的範圍，不只是爆發疫情的養豬場半徑3至4公里內，而是最少半徑10公里內的養豬場豬隻都應該選擇性進行撲殺；過去1個月間曾進出2家發病養豬場的車輛所到過的養豬場豬隻也應撲殺或禁運1個月。

他說明，目前南韓國內豬肉生產量為95萬噸，進口量45萬噸，若防疫失敗，就可能陷入吃不到國產豬肉，也難以取得進口豬肉的狀況，「就連消耗全世界一半豬肉的中國也爆發疫情，母豬數量減至至1/3，未來也會更少。就算有進口豬可吃，品質比現在差的豬肉也得用牛肉的價格才買得到。」

►南韓今爆第2例非洲豬瘟疫情！　京畿道近北韓地區接連淪陷

►就算爬到樹上！妳還是很美

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