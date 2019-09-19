廠商3次送貨！傳LINE「禮貌5字」告知…截圖一曝秒想歪　網笑爛：基情滿滿

▲廠商傳來的LINE讓原PO越看越怪。（圖／（左）翻攝自爆廢公社、（右）記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人都習慣用訊息軟體聯絡，有急事只要通知一聲即可，不用再一直打電話等對方回覆。一名男網友表示，廠商送貨之前，都會傳訊息告知，本來是相當有禮貌的行為，但事後原PO在看訊息時，突然發現「好像哪裡怪怪的。」截圖讓其他網友都笑翻，「想跟你蕉流蕉流」、「從這篇文嗅出滿滿的『基情』四射。」

這位男網友在臉書《爆廢公社》貼出一張截圖，文中表示「我發覺我們廠商送貨來前都會傳賴，但是好像哪裡怪怪的～」。到底2人對話哪裡怪怪的呢？仔細看看這張LINE截圖，首先是9月6日週五的上午8點52分，廠商只簡單傳了一句「我進去了唷！」

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接著是9月12日週四，廠商先在上午8點30分傳了一張大胖貓趴在地上、上方文字寫有「啊……啊」的貼圖，並告知「我要進去唷」，還在8點42分和原PO通了9秒的LINE語音。接著就是今天，廠商在上午8點9分傳訊「我進去了唷！」

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▲原PO看到這幾天的訊息，直呼「好像哪裡怪怪的」。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到兩人對話，網友一秒想歪紛紛笑噴，「他都不出來嗎」、「色色的」、「是要進去哪裡啦」、「他算是個暖男，連這小事都會知會你，要珍惜」、「你被人家意淫了好多次」、「每次跟朋友相約都會說『我快到了』，聽起來也怪怪的」、「非常溫柔的紳士，要出來前應該也會告知。」

還有眼尖網友發現，原PO之前似乎曾傳「OK」的貼圖給對方，忍不住笑說，「你之前有回ok耶，是不是你先勾人家進去的啊XD。」還有人猜後續「結果廠商還看到你的發文」，原PO則笑說「被妳猜到了，他朋友看到傳給他，他賴回我好尷尬，哈哈」、「他要進來前還會跟我安慰9秒通話，很貼心。」

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