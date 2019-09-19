台灣港務公司攝影比賽！11件奪獎作品爆「違法空拍」...結局下架+恐遭罰

▲▼台灣港務公司攝影比賽爆爭議。（圖／翻攝台灣港務公司官網，下同）

記者洪正達、戴若涵／高雄報導

台灣港務公司數月前舉辦「港務心世界．心境界」攝影比賽，邀請熱愛攝影的民眾捕捉港口海景，9月初公布得獎名單，孰料，卻被許多網友發現部分作品有違法空拍的疑慮，港務公司只好趕緊下架調查，表示，目前已將有爭議作品下架，未來若舉辦同類比賽，也會祭出相關規定，防止類似情形再度發生。

此次「港務心世界．心境界」攝影比賽，活動日期為5月1日至7月31日，最高獎金為5萬元，總金額高達20萬元，參賽作品必須以台灣港務公司轄下商港區域的港口海景為限，其中含基隆、台北、蘇澳、台中、高雄、布袋、安平、馬公、花蓮港，8月1日截止收件。

而港務公司於9月4日在臉書上公布得獎名單，卻有不少眼尖的網友發現，部分得獎作品有「違法空拍」的疑慮，紛紛留言怒轟。港務公司見狀趕緊下架滅火，並於官方網站上公告，「本公司近日公布之攝影比賽得獎名單，考量少數得獎照片受民眾質疑，爰先下架得獎名單，於釐清後，擇期重新公布」。

針對此事，港務公司表示，46件得獎作品中，有11件疑似違法空拍，將被取消得獎資格，並移請交通部航港局認定、裁處，依《商港法》可處10萬元以上50萬元以下罰鍰；秘書處長王月惠也回應，「目前已將有爭議作品下架進行逐一檢視，後續將再開記者會進行說明，有必要也會請拍攝者說明拍攝地點以及拍攝方式，日後若舉辦同類比賽會新增禁止空拍的規定，以防類似事件再度發生」。

而此類事件已不是第一次發生，台灣港務公司2012年舉辦的「萬商雲集．航業海發」攝影比賽，其中幾張得獎作品違反規定後製，被鄉民譏為「2012臺灣港務公司攝（ㄆㄧㄣ）影（ㄊㄨˊ）比賽」PO上PTT引發網友討論，讓不少網友忍不住嘲諷，「這些評審是白X嗎...」。

▲台灣港務公司2012年舉辦攝影比賽也曾爆出爭議。（圖／翻攝PTT）

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