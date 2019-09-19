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大陸「盲盒」最熱門價格翻漲39倍　Molly廠商2018年銷售破500萬個

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▲▼ 泡泡瑪特旗下熱門公仔molly。（圖／翻攝自微博／POPMART泡泡瑪特）

▲ 上海世貿擺放Molly的巨大模型，吸引許多年輕人拍照打卡。（圖／翻攝自微博／POPMART泡泡瑪特）

實習記者許祐誠／綜合報導

「不吃飯可以，不買盲盒不行」是大陸95後近期流行的一句話，現在他們已經不流行炒鞋，而是瘋狂地蒐集盲盒，最熱門的盲盒價格可以翻漲39倍。阿里巴巴旗下的「閑魚」交易平台更統計出，盲盒交易已經形成千萬級市場。其實盲盒類似扭蛋和福袋的綜合體，消費者只能購買沒有顯示公仔外觀的盒子，才有機會把一系列公仔和模型通通帶回家。

根據《新浪網》報導，盲盒價格約為人民幣39元至69元之間（約新台幣170元至300元），內容多是一系列的動漫、影視作品或是設計師獨自創造的角色，像是現在流行的索尼天使、樂高小人等商品。由於新品不斷推陳出新，加上「隱藏版」、「特別版」公仔藏身盲盒之中，因此總是讓不少公仔愛好者在不知不覺中掏空錢包。

▼ 泡泡瑪特旗下熱門公仔Molly。（圖／翻攝自微博／POPMART泡泡瑪特）

▲▼ 泡泡瑪特旗下熱門公仔molly。（圖／翻攝自微博／POPMART泡泡瑪特）

以閑魚上交易最熱門的前十大商品之一Molly為例，一套Molly系列有12種一般造型，加上「隱藏版」公仔，但隱藏版出現的機率只有1/144，其中西遊金色特別款的機率更只有1/720。由於抽盲盒全憑運氣，玩家抽不到隱藏版或特別版，或是屢屢抽到同一款式公仔，間接促成一個巨大的二手盲盒交易市場。

根據閑魚統計，過去一年曾有30萬玩家在平台上交易，發布閒置盲盒的數量比前一年增長320％，其中最受歡迎的盲盒甚至翻漲39倍，光是在閑魚上，即有千萬級的盲盒交易市場。

此外，盲盒愛好者不只有年輕人，有一對北京夫妻透露，曾在4個月內花費20萬元人民幣（約新台幣87萬元）在盲盒上；泡泡瑪特創始人兼CEO王寧也說，曾有一名60歲玩家，一年內花費高達70萬元（約新台幣305萬元）。報導指出，泡泡瑪特旗下的Molly是現階段人氣最高的公仔，自從推出公仔後，業績長紅，2018年銷售額突破500萬個，若以平均價格59元計算，銷售額近人民幣3億（約新台幣13億）。

對於盲盒的流行熱潮，浙江財經大學工商管理學院王建明教授指出，盲盒的「不確定性」已經成為購物的重要因素，加強消費者對於結果的預期心理和期待的驚喜感，但仍應該避免衝動購物，而且現今產品多元，但仿造簡單，差異性不大，難免有不良商家販售仿製品，因此消費者仍需把商家的信譽和口碑納入考量之中。

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